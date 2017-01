Prepara Iglesia boda colectiva

Ante el desdén que demuestran las parejas por la unión católica, la Diócesis de Ciudad Juárez llama a los creyentes que se encuentren en unión libre a participar en una boda colectiva que se realizará el próximo mes de abril.Eduardo Hayen Cuarón, párroco de Catedral, indicó que la intención es unir en sacramento a aquellas parejas que tienen por lo menos 5 años en unión libre, y que por cuestiones de tiempo no han solicitado la celebración religiosa a la Iglesia.“Hay muchas personas que quieren regularizar su situación por la iglesia, pero a falta de algún sacramento no lo han hecho. Nosotros queremos ayudarles a casarse”, explicó.La ceremonia que contemplan se realizará el próximo lunes 17 de abril, en la Catedral de la ciudad, y en ella darán el sacramento del matrimonio a 40 parejas.Para poder celebrar una boda religiosa, los contrayentes deben de tener el bautizo, la primera comunión y la confirmación; es entonces cuando al faltarles alguno de estos sacramentos, las parejas se desaniman y desairan la ceremonia.En este caso, lo único que se les está solicitando a los interesados es que estén bautizados y casados por el civil, además de tener al menos 5 años viviendo juntos.“Quien desee puede venir a preguntar a las instalaciones de la Catedral, en donde se les dirá qué es lo que tienen que presentar, además de que deberán asistir a charlas prematrimoniales”, dijo.Agregó que desde hace algunas décadas el número de matrimonios ha ido en declive, y que especialmente en los últimos años los jóvenes se han acostumbrado a tener relaciones sexuales prematrimoniales, lo que para su entender, ha sido una de las principales razones por las que las parejas ya no desean este compromiso. (Karen Cano)“Algo tienen que ver que existan tantos fracasos matrimoniales, pero también existe mucho sexo prematrimonial; el hombre se queda en su etapa de adolescente y bloquea su madurez debido a ello. Y no se sacrifica por su pareja”, declaró.Sin embargo, en el fondo los jóvenes aún aspiran a una vida en familia, y es por eso importante apoyar a los matrimonios religiosos, dijo. (Karen Cano / El Diario)- Estar bautizados- Casados por el civil- Tener 5 años viviendo juntos

