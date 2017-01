Tumba el viento árboles de 100 años

Hace 30 años que Miguel Ángel Galván trabajaba para el Gobierno practicando el oficio de la jardinería; por aquellos días, regar los árboles que se encuentran plantados en la Plaza del Monumento a Benito Juárez era parte de sus labores.Eso explica la tristeza que dijo sentir durante la mañana de este domingo, cuando en su recorrido diario notó que uno de los más viejos árboles fue arrancado de raíz por las fuertes ráfagas de viento que se registraron el fin de semana.En el transcurso del sábado se registraron vientos que superaron los 90 kilómetros por hora, los cuales lograron derribar grandes árboles que tenían hasta 100 años, no sólo en este sitio, sino alrededor de la ciudad.Otro tipo de daños se observaron en la ciudad, como anuncios espectaculares derribados, postes caídos y hasta nomenclatura elevada colgando.El viejo árbol caído causó gran conmoción entre los visitantes del ‘Bazar del Monu’, que sorprendidos por las raíces y el enorme cuerpo, se tomaban fotos y lamentaban lo sucedido.“Era mi favorito”, comentó con nostalgia el hombre, quien señaló que basándose en lo que conoce de su oficio, este árbol tenía al menos 110 años de antigüedad; era un testigo mudo de este histórico recinto.Miguel Ángel comentó que se puede descifrar el número de años de estos ejemplares con el tamaño de sus raíces, las de éste en específico tenían un diámetro de cerca de dos metros.“Es triste cuando esto pasa, este árbol tenía más de 100 años, y en la ciudad nos hacen tanta falta”, expresó uno de los vendedores del bazar.Esta no es la primera vez que los usuarios del lugar lamentan una pérdida de este tipo.Según datos periodísticos, durante las campañas electorales del año pasado, fueron talados al menos media decena de árboles que tenían una antigüedad similar.Entonces, los ejemplares habían sido talados; sin embargo, en éste caso en específico el árbol fue arrancado desde la raíz.Hace un año, durante la administración municipal pasada, el entonces director de Parques y Jardines Eduardo Uribe Vargas, comentaba que en la ciudad hay 3 árboles por cada habitante; cuando según estándares internacionales debería haber 7.Afirmó que en general los ejemplares con los que cuenta la población son muy pocos, y muy viejos.A través de un recorrido se pudo constatar en las calles árboles caídos, sobre todo los que se encontraban en camellones centrales como en el ubicado sobre la avenida Tecnológico.Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la dirección de Protección Civil de municipio no dio a conocer información sobre los daños totales que dejó la contingencia climatológica. (Karen Cano / El Diario)

