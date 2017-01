Crecen manifestaciones contra el gasolinazo

Cargando

Agrupada en dos frentes encabezados por líderes distintos, una multitud ciudadana marchó ayer a la Presidencia Municipal, realizó un plantón en ese edificio y tomó el puente internacional Paso del Norte, todo ello en protesta hacia el ‘gasolinazo’ aplicado por el Gobierno Federal.Las enérgicas manifestaciones partieron del Monumento a Benito Juárez y las integraron personas de diferentes organizaciones y algunas otras que no pertenecían a ninguna pero deseaban unirse a la causa, así como por gente que afirmó pertenecer al Partido Morena.En una acción que se sumó a un llamado desarrollado de forma simultánea en varias ciudades del país, ciudadanos de un frente convocaron a los manifestantes a reunirse en el Monumento a las 9 de la mañana, aunque hubo otros tres puntos de encuentro, entre ellos el Parque Borunda.Sin embargo, por su cuenta la abogada Susana Prieto Terrazas, conocida por liderar aquí el movimiento obrero, hizo lo mismo en ese lugar para tratar por separado el tema de los amparos, lo que produjo una notoria fricción entre un contingente y el otro.Luego de marchar por las avenidas Constitución, 16 de Septiembre, Francisco Villa y David Herrera Jordán, los inconformes arribaron a la sede del Ayuntamiento y se plantaron en la explanada, donde confluyeron con los que seguían a Prieto Terrazas, que llegaron primero.Ahí, algunos ciudadanos no sólo protestaron en contra del ‘gasolinazo’, sino que mostraron su rechazo al presidente municipal, Armando Cabada Alvídrez, y al gobernador Javier Corral Jurado, a quienes pidieron renunciar a sus cargos públicos mientras, en el lado opuesto, otro contingente planeaba las acciones que realizarían a continuación.Aunque después ambos frentes se unieron en el puente internacional Paso del Norte, Prieto Terrazas tomó el micrófono y arengó en la Presidencia a los asistentes, quienes se mostraban indignados por “los saqueos que la clase política” ejecuta en México.“¡Que cumpla (Javier) Corral, que pague (César) Duarte!”, gritaban algunos al tiempo que exigían la salida de Cabada Alvídrez por no responder a los intereses ciudadanos.La protesta se trasladó después al cruce fronterizo aledaño, donde lo primero que hicieron los manifestantes fue levantar las plumas de las casetas de cobro para que los usuarios ingresaran sin pagar.Los inconformes se concentraron alineados en la entrada con pancartas y, además, con enardecidos discursos contra el presidente Enrique Peña Nieto.Unos invitaban a los conductores a sumarse a la causa mientras de fondo sonaban canciones que encendían el ánimo y otros decidieron situarse en la joroba del puente y desde ahí hacer visibles sus consignas.El acceso fue liberado hacia las 12:30 del mediodía, hora en que la concentración, que no bloqueó en ningún momento la circulación vehicular ni dentro ni fuera del cruce, se dispersó con la promesa de reunirse el 31 de enero en la Recaudación de Rentas local para tomar acciones en contra de la revalidación vehicular.

