Repatriados, un colapso para Juárez

Ciudad Juárez no está preparada para recibir a los que se fueron, advierten expertos ante las deportaciones masivas que asegura el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a realizar.El sociólogo Germán López, integrante de un grupo interdisciplinario de psicólogos y criminólogos, consideró que si se juntan las deportaciones con el tránsito normal de migrantes sobrevendría un panorama de escasez en varios sentidos.Desde su perspectiva, el empleo sería el punto más evidente, pues la ciudad no contaría con la capacidad de ofrecerles a todos los que se queden una oportunidad de trabajo y eso podría disparar en un momento determinado la inseguridad.“Es algo crítico. Vienen familias enteras. Van a buscar empleo y van a terminar delinquiendo por no encontrarlo. A eso hay que sumarle los bajos salarios, los altos costos de la luz, del agua. Lo veo demasiado crítico. No estamos preparados para que la gente que se fue regrese a México”, dijo.Para Alcides Flores Martínez, director ejecutivo de Ciudadanos Organizados para el Desarrollo Integral de las Comunidades (CODIC), la situación agravaría aún más la permanente carestía que sufre Juárez y que se refleja por ejemplo en la falta de infraestructura y vivienda.En la opinión del representante de esa organización, la migración no se detendrá porque es un problema originado por múltiples factores que no han sido satisfechos, por lo que las autoridades deben diseñar mecanismos para prepararse para este escenario.La confluencia de los dos fenómenos le exigiría a la ciudad una respuesta que en estos momentos sería incapaz de dar, opinó Hesiquio Trevizo Bencomo, vocero de la Diócesis de Ciudad Juárez, división eclesiástica que administra la Casa del Migrante.Desde su punto de vista, antes de anticipar, hay que esperar a ver cómo se perfilan los hechos, aunque las autoridades deben prever estos escenarios para adoptar medidas adecuadas.“Tenemos que esperar a que los acontecimientos se produzcan y no precipitarlos”, dijo. “No crear una incertidumbre o considerar una posibilidad como un hecho real, pero vale más que tomemos medidas”.En ese sentido, indicó, la Iglesia ordenó que la casa de retiros diocesana, una construcción ubicada en la colonia Satélite, esté siempre abierta y disponible, lo mismo que otros espacios con los que cuenten las diferentes parroquias de la Diócesis.

