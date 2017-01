Entre amago de paro regresan 17 mil al Cobach

Mientras Daniela Martínez, estudiante de Bachilleres se prepara para iniciar el semestre junto a 17 mil alumnos de este sistema en la ciudad, los integrantes del sindicato escolar amagan con tomar los planteles, exigen el pago del Bono Anual.Leticia Ornelas, madre de Daniela comentó que ninguna autoridades les ha dado información precisa sobre los paros laborales.“Fueron casi dos meses de vacaciones y ahora un día más. Mi hija ya está en último semestre y esto significa perder clases”, expresó la madre de familia.Con base en lo que marca el calendario hoy se deben de comenzar con las clases para concluir el período escolar en junio.Bernardo Hernández, encargado de prensa y propaganda del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres de Chihuahua (Staacobach), informó que el paro de actividades es un hecho y mañana martes llevarán a cabo clases de manera normal.Esta acción se realiza ante la exigencia del pago del Bono Anual a los más de dos mil 400 trabajadores sindicalizados a nivel estatal, que costa de dos mil 700 pesos más 16 días de trabajo que debieron pagarse desde finales de noviembre del año pasado.Hernández expuso que el paro será escalonado, es decir si hoy en el transcurso del día no se salda el adeudo se efectuará otra suspensión el próximo miércoles.Ayer por la mañana Eduardo Limón Alonso, titular de la coordinación de Cobach Zona Norte, emitió un comunicado de prensa en donde les solicitaba a los integrantes del Staacobach retomar las mesas de diálogo y evitar el paro de labores.En dicho documento destacan los graves problemas económicos por los que atraviesa la institución.Además, hizo un llamado para evitar afectar a los miles de estudiantes.Ante esta solicitud Hernández descartó que a nivel estatal la coordinación de Bachilleres haya buscado un acercamiento con los líderes sindicales.“Queremos que quede claro que esto no es un capricho del sindicato, es una demanda que los sindicalizados hacen y la solicitud de su pago es un derecho que tienen como trabajadores”, explicó.Refirió que desde hace algunas semanas buscaban llevar a cabo el paro de labores pero que la coordinación de Cobach afirmó que realizaría la cobertura de todo los adeudos, hecho que no ocurrió.Antes de concluir el año 2016, se pagó un paquete de prestaciones con una inversión superior a los 29 millones de pesos a nivel estatal. Pero faltó el Bono Anual considerado como una de los beneficios más importantes para los trabajadores.“El personal ha cumplido con las academias escolares, cursos y demás actividades, nosotros también queremos que ellos cumplan como los pagos”, señaló.Los inconformes anunciaron que desde las 6 la mañana y hasta las 7 de la tarde de hoy tendrán tomadas los siete planteles de la ciudad.Por dicha interrupción de inicio de semestre los integrantes de este movimiento piden la comprensión de los padres de familia y tutores para la suspensión de actividades escolares, aseguran que luchan por un bono que se han ganado.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.