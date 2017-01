Tipo de cambio hace poco atractivo repatriar capitales

Por la depreciación del tipo de cambio las empresas encontrarán poco atractivo el nuevo esquema de repatriación de capitales propuesto por el Gobierno Federal, señalaron economistas y representantes del sector privado de la ciudad.Jesús Andrade Sánchez Mejorada, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), dijo que el programa tendrá poco efecto si no permiten a los empresarios mantener sus flujos en dólares.Sin embargo, comentó que fuera de la frontera no está permitido el manejo de cuentas en divisas americanas en el resto del país.Luis Alamilla Ocaña, director de la maestría en Negocios Internacionales del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), señaló que es fortalecimiento del dólar fue una de las razones que llevó a los inversionistas a sacar su dinero del país, al encontrar mayor seguridad en esa moneda.En el decreto publicado ayer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se indica que para las personas físicas y morales que retornen sus capitales no declarados a México se les aplicará una tasa de repatriación preferencial del 8 por ciento durante seis meses.Para beneficiarse del impuesto al 8 por ciento los montos deben permanecer e invertirse en México al menos dos años.Alamilla Ocaña apuntó que la cuestión es si esa tasa compensaría a los empresarios por la depreciación y el encarecimiento de créditos que trae consigo el alza aplicada en tasas de interés por parte del Banco de México (Banxico).Recordó que el escenario para el peso mexicano en los próximos días es adverso y apunta a que seguirá perdiendo valor frente al dólar, lo que ahuyentaría el regreso de activos.Erika Donjuán Callejo, directora de Agencia Estadística de Mercados, dijo que si bien la propuesta es interesante, resulta insuficiente para los estímulos que requiere la economía.Indicó que a ello se suma la carga fiscal y administrativa para las compañías, que cada día se hace más pesada y compleja.Alejandro Sandoval Murillo, director de la firma Sólo Negocios, remarcó que el Gobierno Federal no está dando ninguna certeza de que valga la pena traer de vuelta los capitales a México.El esquema forma parte de las medidas anunciadas dentro del acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar.El año pasado también se activó un mecanismo para incentivar a los contribuyentes a declarar sus flujos en el extranjero, pero a una tasa de hasta el 35 por ciento.

