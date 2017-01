Tragedia por explosión todavía no termina

A 10 días de la explosión que cimbró sus vidas y destruyó su vivienda, la familia Mendoza Sánchez se encuentra sumida en la desesperación porque el pronóstico de salud del jefe del hogar, que tiene quemaduras de tercer grado, es poco esperanzador.La zozobra que los envuelve desde hace más de una semana también se debe a que no poseen un lugar dónde quedarse a dormir luego de que su casa quedó prácticamente como carbón.“Él sigue muy grave; los doctores no me dan esperanzas”, dijo Isabel Sánchez Rodríguez, esposa de Mario Alberto Mendoza González, la víctima del estallido.“A ver qué dice Dios. El no saber si va a sobrevivir o no, es algo horrible. Nosotros ahorita nos estamos quedando en un departamentito que estamos rentando por día”.Mientras tanto, el estado de salud de los tres policías municipales que también resultaron lesionados ha mejorado muy poco, y continúan graves, afirmó el portavoz de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Arturo Sandoval Figón.Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil, informó ayer que dos bomberos permanecen conscientes y estables en Poliplaza Médica.Agregó que ahí se quedarán al menos durante 15 días más, porque tienen que recuperarse de las quemaduras que sufrieron, las cuales pueden infectarse con facilidad.Sin embargo, para Isabel la situación no es alentadora, su marido ingresa a quirófano continuamente pues deben bañarlo cada tercer día para retirarle la piel de las heridas para evitar infecciones.Desde que el caso se hizo público, la comunidad fronteriza se ha solidarizado con la familia Mendoza Sánchez porque ellos son de recursos limitados.Esas muestras de apoyo le han permitido a la mujer y a los dos hijos menores seguir adelante a pesar del tiempo y de las dificultades, sostiene Isabel.“No tengo palabras”, dijo ayer al ser entrevistada. “No sé dónde tengo la cabeza yo ahorita. Yo sólo estoy enfocada en la salud de mi esposo”.El accidente se produjo la noche del jueves 12 de enero en una casa de la colonia 12 de Julio.A la fecha, sólo dos bomberos han sido dados de alta y el resto de los afectados permanece en el hospital Poliplaza Médica y en Hospital General Regional (HGR) 66 del IMSS. (Fernando Aguilar / El Diario)

