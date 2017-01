Acusan a Fiscalía de omisión por fuga de detenido

Defensores de los dos agentes ministeriales sujetos a proceso penal plantean una probable omisión por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) al carecer de un proceso sistematizado en el módulo del área de detenidos, delegando la total responsabilidad a dos oficiales.Al momento de la fuga, los dos oficiales se encontraban solos con cuatro imputados más y al menos una decena de visitantes, hecho que no debió ocurrir de tener un mejor mecanismo de control, plantean.En la audiencia de vinculación celebrada ayer en la sala 10 de Ciudad Judicial, el Ministerio Publico mostró los videos capturados por la cámara de circuito cerrado de la FGE a través de los cuales se observa cómo el hombre acusado de violación carece de esposas, uniforme o gafete que lo identifique como detenido.Permanece recargado con las manos en la espalda y puede confundirse sin problema alguno cuando sale casi una decena de personas del área de visita, contiguo al módulo donde serían registrados los datos de los cuatro imputados.El detenido pasa por los cubículos donde se encuentran decenas de policías ministeriales y agentes del Ministerio Público y luego se dirige a la salida a unos cuantos metros de la oficina donde despacha el propio fiscal.Finalmente cruza el último filtro, que es el arco para detectar metales y pasa frente al hombre que está a cargo de la seguridad del edificio. Este último se ocupa en otro detenido que en ese momento había sido liberado y no se percata que el presunto violador sale por la puerta principal.El vocero de la FGE, Alejandro Ruvalcaba Valadez, dijo que luego de este hecho, se hicieron las modificaciones necesarias.“Se ha instruido a todo el personal para que la recepción de los detenidos sea personalizada hasta que termine la etapa de exámenes médicos y el reo sea recluido en su celda, además se ordenó aumentar el número de custodios en el área de separos”, agregóVíctor Manuel García Tarango, de 46 años, fue detenido por agentes de la Policía Estatal Única por los delitos de privación ilegal de la libertad y violación.Según los videos mostrados por la representación social la fuga ocurrió entre las 11:30 y 11:55 horas del viernes 13. La hora exacta no se puede precisar ya que no hay sincronía en las cámaras de video. Hasta el momento el acusado sigue sin ser localizado, se informó.

