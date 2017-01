Se normaliza cruce de cargas tras toma de puentes

Las operaciones de cruce de carga se normalizaron ayer en los puentes internacionales después de las protestas del viernes pasado, informó la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez.Octavio Ramírez, director del organismo, dijo que ayer los flujos en Zaragoza-Ysleta y Córdova-Américas transcurrieron con normalidad.Comentó que el viernes la Aduana extendió el proceso de mercancías dos horas más, para desahogar las cargas que no habían podido cruzar durante la toma de puentes por el “gasolinazo”.Dijo que hasta el momento no hay un número estimado de cuántos tráileres se vieron afectados por las manifestaciones, pues algunos permanecieron en las maquilas y otros fueron dirigidos por Santa Teresa.Sin embargo, representantes de la industria maquiladora detallaron que este tipo de actos daña el movimiento económico de la ciudad, lo cual podría perjudicar todavía más en imagen en el actual momento de incertidumbre que vive la maquila por Donald Trump.María Teresa Delgado, presidenta de Asociación de Maquiladoras (Amac-Index Juárez), mencionó que en esta ocasión gracias a que los bloqueos se anunciaron con antelación, los actores del comercio exterior pudieron tomar acciones y coordinarse con Aduana y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).Agregó que no es la primera vez que ocurre algo similar, por lo que exhortó a las autoridades correspondientes a tomar las medidas necesarias.Comentó que los horarios extendidos que concedió la Aduana permitieron evitar ‘cuellos de botella’.Octavio Ramírez agregó que en día atrás se estuvieron adelantando embarques, para retrasar en lo menos posible la entrega de pedidos.Datos de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez indican que por hora la ciudad exporta mercancías con valor 11 millones de dólares.El viernes pasado cientos de manifestantes se apostaron en los cruces Paso del Norte, Américas y Zaragoza, en los cuales impidieron el tráfico de autos privados y tracto camiones en diferentes horas.Los contingentes estuvieron integrados por miembros de El Barzón y La Unión Campesina Democrática, entre otros, quienes expusieron su descontento por el alza en el precio de los combustibles. (Cinthya Ávila)

