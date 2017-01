Superan burocracia para adoptar

A diferencia de otras madres, Nora Zepeda tuvo que esperar 14 meses para conocer a sus hijos y en su caso fueron los infantes quienes la eligieron como su mamá.“Aron y Alfredo nos escogieron como sus padres. Aunque no llevan nuestra sangre, tienen nuestro amor y paciencia”, platica Nora Zepeda, quien luego de años de peregrinar ella y su esposo lograron adoptar a dos niños.Aunque el pasado de los niños está plagado de dolor, maltrato y abandono, su nueva familia ha luchado para sacarlos adelante y ofrecerles una mejor vida.Al momento de iniciar el proceso de adopción se encontraba casada con Alfredo, sin embargo su relación se terminó casi al concluir el proceso de obtención de los niños.Nora recuerda cuando Aron a sus escasos 4 años le dijo a la psicóloga del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que él y su hermano querían irse con ella y su esposo.“Cuando los tuve conmigo me di cuenta que toda la espera valió la pena”, afirma la madre. Para poder conocerlos pasó un año dos meses, comenzaron con la solicitud de adopción, luego entrevista con personal del DIF, exámenes de más de 700 preguntas, cursos, talleres y visitas de trabajadores sociales y psicólogos a su hogar.César Juárez, procurador especializado en atención de niñas, niños y adolescentes del DIF en el estado, aseguró que el proceso es diferente en cada caso, ya que se debe de realizar una valoración exhaustiva para brindar un buen hogar a los menores.Actualmente hay en Ciudad Juárez 52 familias que viven el mismo peregrinar que Nora y su pareja. Con base en los datos que otorgó el funcionario, existen 472 menores bajo el resguardo de las autoridades en el estado de los cuales 200 son de esta ciudad.También comparte que en las solicitudes hay especificaciones como niños de tez clara, sin discapacidad y no indígenas.Explica que llegan al DIF por maltrato, abandono y omisión de cuidados. Refirió que los padres biológicos tienen dos años para rehabilitarse e intentar recuperar la custodia de sus hijos, de no ser así se hace un juicio para solicitar la liberación jurídica de los infantes y quedan como resguardo de las autoridades.El procesoElla tuvo que esperar 14 meses para que personal del DIF se comunicara con ellos para notificarles que había dos pequeños hermanos de 21 meses de edad y 4 años listos para ser adoptados.“Cuando me hablaron de ellos dijimos que sí, sin dudarlo, nosotros no tenía problemas con el sexo o la edad. Recuerdo sus caritas, habían sufrido tanto que yo solamente quería darles todo mi amor”, relata.Pero el proceso no terminó cuando le fueron entregados los hermanos, ya que la madre no había firmado la liberación para ceder la patria potestad.“A veces me daba miedo toparme a la madre en algún lugar y que me los quitara, al final de cuentas ella tenía más derechos que yo. Ya en esos cuatro años teníamos una gran relación de familia”, menciona la madre adoptiva.Ante la negativa de la mamá biológica las autoridades optaron por correr edictos en Ciudad Juárez, Chihuahua y la Ciudad de México.El día de la liberación llegó, acudieron ante el juez para que les entregaran las actas de nacimiento con los nuevos nombres y apellidos. Ella tiene muy presente que Aron le dijo “ganamos mamá”.La felicidad llegó a toda la familia, aunque desde el primer día eran padres e hijos, ahora tenían todo el respaldo legal y nadie se los puede quitar.El desafíoDesde el primer día Nora ha tenido que combatir las consecuencias que los maltratos dejaron en sus hijos. Y aunque ella prefirió ignorar la manera en que los maltrataban, está consciente de que vivieron cosas muy fuertes a pesar de sus pocos años de vida.Alfredo arrastraba un serio problema de parásito estomacal que le ocasionó un conjunto de reacciones en la piel. Aron, el mayor presentaba un fuerte retraso en el habla.“Ellos no sabían lo que era el sabor de una fruta, no conocían muchas comidas, todo era nuevo para ellos”, comenta Nora con los ojos cristalizados de llanto, le aterra imaginar el sufrimiento de sus hijos antes de conocerlos.Todas las deficiencias las eliminó con apoyo de psicólogos, maestros y terapeutas. El apoyo de su familia, amigos y profesionales ha sido fundamental para el desarrollo de los hermanos.La madre recuerda que el mayor le hablaba de una “mamá mala” que en múltiples ocasiones lo dejó tirado en un piso frío después de golpearlo.“Me decía que mamá mala le pegaba hasta sangrarlo, que se iba sin dejarles comida y él como podía le daba algo de comer a Alfredo, era un niño cuidando a otro niño”, afirma la madre.El pasado de ambos generó problemas en sus escuelas, Aron y Alfredo mostraban actitudes retadoras frente a los maestros.“Me dicen que los castigan pero realmente para ellos un castigo no significan nada si desde bebés padecieron terribles maltratos. Una vez le dije a un maestro que mis hijos han librado más batallas que cualquier adulto normal y ambos requieren más de apoyo que de sanciones”, refiere.Nora destaca que el amor del padre de los infantes, el de la familia y amigos ha sido de suma importancia para sacarlos adelante.Dice que aunque su vida tuvo un cambio extremo, ha ofrecido todo el amor y educación posible a los menores.Ella como madre adoptiva se ha enfrentado a una serie de comentarios, señalamientos y situaciones incómodas.“Me decían que si no me daba miedo que los traicionaran los genes y que me fueran a hacer algo malo; que educarlos iba a ser un reto y lo es, cada día tengo un reto nuevo porque ellos no son como el resto de los niños”, expresa.Nora comenta que gracias al esfuerzo que han puesto como familia han logrado despertar y encaminar el talento por la pintura que tienen ambos. Aron hace un par de meses montó una galería con todos sus trabajos; Alfredo continúa por el mismo camino.En la casa de Nora, en cada pared hay un cuadro de sus hijos, le representan paz, amor y sobretodo esperanza.“Yo no sé de síntomas de embarazos, ni de achaques, yo sé de vacíos, de consecuencias de maltrato, se cómo te observa la gente cuando de un día para otro apareces con dos hijos que han sufrido tanto en tan corta vida, yo sí sé de eso”.Actualmente Nora busca poder apoyar a otras familias adoptantes, concientizar sobre la adopción y el gran acto de amor que esto conlleva.“Hay libros que te hablan del procedimiento legal, de los pasos a seguir en el trámite pero no hay nada que te hable de la interminable espera, de la incertidumbre de que te los vayan a quitar, de lo que la gente murmura cuando de pronto te ven con dos hijos, yo quiero ayudar en ese aspecto a los nuevos padres adoptivos”, indica.