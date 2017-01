En la incertidumbre inicio de ciclo en Cobach

Existe incertidumbre entre los alumnos y padres de familia de los Cobach, ante el riesgo de que no comiencen mañana clases como está previsto, debido a un conflicto laboral que enfrentan los empleados sindicalizados con las autoridades educativas.Los miembros del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres de Chihuahua (Staacobach) amagaron con tomar los siete planteles de la ciudad, si es que no les cubren el bono anual que debió pagarse hace más de dos meses.Aunque las autoridades de Bachilleres tienen programado iniciar el semestre mañana, los sindicalizados puntualizaron que comenzarán labores hasta el martes.A través de estas protestas exigen el pago de un bono que debió cubrirse desde noviembre del año pasado; también pidieron la destitución de Teresa Ortuño, coordinadora general de Bachilleres, por falta de atención a las peticiones expuestas.Los miembros sindicalizados informaron que llegarán a los siete planteles desde las 6 de la mañana para evitar el ingreso del resto del personal docente o administrativo.“Vamos a tomar los inmuebles porque si dejamos entrar a una persona y luego pasa algo dentro, nos van a culpar a nosotros”, señaló uno de los docentes inconformes que solicitó el resguardo de su identidad por temor a una represalia laboral.“Nos quieren pagar como si fuéramos aboneros, como si nosotros diéramos clases en partes, solamente estamos exigiendo el pago de lo que nos corresponde”, indicó.Los inconformes comentaron que ayer tuvieron la última junta con los sindicalizados para afinar los últimos detalles, dijeron que realizaron mantas y trípticos informativos.También hicieron el exhorto a los padres de familia para que los apoyen. “Creo que todos trabajamos para obtener una recompensa y nosotros estamos luchando por la nuestra, buscamos el apoyo de los padres para esta labor”, expresó.La suspensión de clases se prevé para mañana, si no se les resuelven sus exigencias se repetirá el 25 de enero y el 28 de febrero.El pasado viernes Eduardo Limón Alonso, coordinador de Cobach en la Zona Norte, refirieron que será hasta la próxima semana cuando se haga el depósito del bono anual, que se les adeuda de miles de empleados a nivel estatal.Además hizo un llamado a la sensatez del personal sindicalizados para no afectar las actividades escolar y esperar hasta el próximo viernes que se vea reflejado el depósito del bono en mención.Dicha prestación costa de 2 mil 700 pesos más el pago de 16 días de trabajo que se debió pagar desde noviembre del 2016. El adeudo en cada uno de los empleados es variable porque el sueldo, antigüedad y capacitación.En la ciudad existen siete planteles, el 5, 6, 7, 9, 11, 16 y 19 con más de 17 mil estudiantes en ambos turnos.El primer plantel está ubicado en el cruce de la calle Pedro Rosales de León y Valentín Fuentes de la colonia Villahermosa; el segundo está en la calle Faraday y casi avenida Manuel Gómez Morín.El plantel 7, se encuentra sobre la calle Hiedra de Infonavit Juárez Nuevo. El 9 en el fraccionamiento Praderas del Norte, el 11 en Hacienda Universidad, ambos al suroriente de la ciudad.El Cobach 16 está en Ciudad Universitaria y el 19 en Heroico Colegio Militar y calle Universidad. Aunque no se precisó el número exacto de empleados sindicalizados, autoridades del Staacobach expusieron que son la mayoría.La Secretaría de Educación y Deporte, informó en la ciudad de Chihuahua que la próxima semana se realizará el pago del bono anual o navideño, última prestación pendiente de pago a maestros de los Colegios de Bachilleres, por lo que señalaron que como Secretaría trabajan en la conciliación de la Dirección General y el Sindicato, por lo que llamaron a reconsiderar la decisión de cancelar las clases el día de mañana.A través de su portavoz la SeyD comentó que han estado apoyando a la Dirección General del colegio para realizar las gestiones pertinentes, sin embargo el sindicato se ha cerrado al diálogo y rechazaron esperar hasta la próxima semana cuando se tiene pensado hacer el pago correspondiente al bono navideño, última prestación pendiente que asciende alrededor de 25 millones de pesos.El pasado viernes se realizó el pago de las prestaciones homologadas por un monto de 28 millones de pesos entregados por la Federación, y la próxima semana, se espera que se liberen los recursos para el pago de los 25 restantes, sin embargo el día de ayer el líder sindical, José Acuña, atendiendo a los acuerdos del pleno de secretarios delegacionales, informó que la cancelación de las clases mañana sigue en pie, sin que hasta el momento exista un cambio de parecer.Serán un aproximado de 45 mil estudiantes en todo el estado. (Maricela Morones / El Diario / Con información de Francisco Córdova)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.