Amplían un día y cambian sede para prórrogas

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) anuncia que el último día para solicitar prórroga es mañana, la información se dio a conocer a través de las páginas oficiales de la institución.Las autoridades habían mencionado que ayer era el último día para realizar la solicitud en el Gimnasio Universitario, ubicado en la calle Ignacio Mejía de la colonia Margaritas. Sin embargo, explicaron que se cambió para mañana a las instalaciones de Rectoría, ubicada en el cruce de Plutarco Elías Calles y Hermanos Escobar.Los guardias de seguridad del primer inmueble mencionado, aseguraron que muchos de los solicitantes no sabían del cambio.“Han venido muchos muchachos pero a nosotros nos indicaron que les dijéramos que el lunes fueran a Rectoría”, expresó.El cambio de sede y fecha causó molestia entre algunos alumnos, ya que no se les notificó con anticipación el cierre de las instalaciones del Gimnasio Universitario.En el Facebook oficial de la universidad una persona escribió: “Pork no publicas que hoy (ayer) sabado esta cerrado.. y que las personas de adetender no llegaronn (sic)”.Ante estos cambios Raúl Flores Simental, vocero de la UACJ, afirmó que se extendió el plazo de solicitud para beneficiar a más estudiantes del semestre enero-mayo del 2017.Además comentó que el próximo 24 de enero es el último día de inscripciones, ya que todavía hay universitarios que no realizan este trámite.El portavoz expuso que después del lunes tendrán el número exacto de solicitantes de prórrogas de pago del actual período escolar.A través del departamento de Comunicación Social de la UACJ se informó que durante el primer día del programa de prórrogas fueron 604 los solicitantes.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.