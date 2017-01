Lluvia, vientos y hasta granizo causaron estragos en la región

Lluvia, ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y granizo por unos minutos azotaron ayer la región, como parte de la quinta tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 24, fenómenos meteorológicos que generaron estragos desde las primeras horas en todo el estado.De acuerdo con testimonios de viajeros que llegaron de la Ciudad de México vía aérea ayer por la tarde, el vuelo que llegaría a Ciudad Juárez a las 2:20 de la tarde retrasó su despegue 40 minutos por las condiciones del clima.Otra versión indica que un vuelo proveniente de Monterrey, Nuevo León, tuvo que ser desviado a la ciudad de Chihuahua.La Dirección General de Tránsito reportó al menos 5 accidentes automovilísticos relacionados con el pavimento mojado, en los que no se presentó ningún lesionado.Además, algunas vías fueron cerradas en su totalidad, como el paso a desnivel de la avenida Insurgentes, en donde se colocaron patrullas para evitar el ingreso de autos.De la misma forma se mantuvo vigilado el viaducto Díaz Ordaz, y elementos de Tránsito estuvieron en un operativo especial de prevención en diversas partes de la ciudad.Antes del mediodía la Dirección de Protección Civil lanzó una alerta naranja a la población por el reporte del clima emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.A través de un recorrido se pudo constatar la aparición de encharcamientos en la mayor parte de las avenidas principales, así como algunos árboles caídos.Granizó por minutosProtección Civil dio a conocer que ayer por la tarde cayó un intenso granizo para el Umbral del Milenio y el relleno sanitario, en el sur de la ciudad, sin que se reportaran incidentes.Efrén Matamoros, director de la dependencia, informó que el fenómeno climatológico inició alrededor de las tres de la tarde y duró de cinco a 10 minutos; el granizo era del tamaño de un frijol.Informó que las ráfagas de viento alcanzaron ayer más de 90 kilómetros por hora y se sintieron más fuerte por el área del parque El Chamizal.Matamoros dijo que bomberos había atendido hasta las 8 de la noche alrededor de 18 servicios, entre árboles y cables caídos, panorámicos con lonas sueltas y una barda que se vino abajo en la ampliación de una maquiladora del fraccionamiento El Campanario.Señaló que la lluvia hasta ayer no causó problemas, salvo los encharcamientos en calles.Cae anuncio sobre autosDebido a los fuertes vientos, un espectacular cayó y dañó dos vehículos, sin que se reportaran personas lesionadas.El hecho ocurrió alrededor de las seis de la tarde en el bulevar Manuel Gómez Morín y avenida De las Fuentes, en el fraccionamiento Rincones de San Marcos.La estructura cayó encima de dos vehículos de reciente modelo, uno de la marca Ford y otro GMC.Hasta el lugar acudieron elementos de Bomberos y de Protección Civil.Además los propietarios de los vehículos solicitaron la presencia de las compañías aseguradoras para que se hicieron cargo de cubrir los daños.Ante las inclemencias, la dependencia emitió una serie de recomendaciones.A los automovilistas se les pide extremar precauciones, disminuir la velocidad, manejar con las luces encendidas y guardar una distancia considerable entre un auto y otro.Mientras que a los peatones, se les recomienda evitar estar cerca de espectaculares, bardas o tapias, así como no salir de casa a menos que sea estrictamente necesario.También es importante no cruzar por los arroyos que se forman en las calles, evitar cables eléctricos en el piso y guardar la distancia entre vehículos en movimiento.Finalmente, se recomienda estar atentos a las alertas preventivas y recomendaciones que emitan las autoridades de Protección Civil. (Karen Cano/Salvador Castro/El Diario)

