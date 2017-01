Sentencian a 4 y 5 años a culpables de atentado contra Leyzaola

Sin la presencia de los sentenciados ni del abogado defensor, ayer se realizó la lectura de los puntos resolutivos de la sentencia dictada contra los dos acusados de intentar asesinar al extitular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Julián Leyzaola Pérez.El juez impuso a Jesús Antonio Castañeda Álvarez y Hugo Alonso Cerenil Luna exactamente las sanciones solicitadas por el Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado zona Norte.El fallo condenatorio y la sentencia aún no están firmes, si los acusados o la víctima están inconformes pueden apelarla dentro de un plazo de diez días hábiles.Castañeda Álvarez fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión como coautor del delito de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de Leyzaola.A Cerenil se le impusieron cinco años y un mes de cárcel por el ilícito antes referido así como por posesión simple de 12 dosis de cocaína que se localizaron en el vehículo donde se trasladaban ambos hombres el día del ataque, el 8 de mayo de 2015.Los dos fueron condenados al pago de la reparación del daño por incapacidad total permanente –debido a que le causaron a Leyzaola Pérez una paraplejia– por 76 mil 759 pesos; así como a 959 pesos por los gastos en alimentos que hizo Gobierno del Estado a favor de la esposa del ex titular de la Secretaría, y 535 mil 309 pesos por concepto de gastos médicos.El fallo condenatorio fue emitido el miércoles pasado por el juez de Control Alberto Ocón Campos, luego de que un agente del MP y el abogado defensor de Castañeda y Cerenil le informaron que se había llegado a un acuerdo y ambos detenidos estaban de acuerdo en acogerse a un procedimiento especial abreviado y renunciaban a su derecho a un juicio oral.Antes de que el juez verificara si se cumplían los requisitos de ley para aprobar la celebración de un abreviado, el abogado defensor anunció que Castañeda Álvarez iba a rendir declaración y como es un derecho de todos los procesados hacerlo en el momento que así lo decidan, el juez le pidió que subiera al estrado.Ahí Castañeda dijo que la orden de atacar al exjefe policiaco la recibió del entonces coordinador operativo de esa dependencia, Jesús Antonio Reyes Ramírez, quien le habría ofrecido 100 mil pesos por matarlo.Al respecto, el alcalde Armando Cabada Alvídrez externó ayer que la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con nuevos directivos, y si el excomandante Reyes Ramírez es culpable o inocente del ataque se deberá demostrar.Agregó que hace tiempo que Reyes ya no está en la corporación debido a que presentó su renuncia y corresponde a la Fiscalía General investigar esta situación.“Tienen que investigar y deslindar responsabilidad, si el comandante tiene alguna responsabilidad que se le castigue, como a cualquier que comete algún delito”, anotó.El abogado de ambos sentenciados presentó ayer un escrito para renunciar a escuchar la lectura de la sentencia, por lo que Castañeda y Cerenil no fueron trasladados a la octava sala judicial de los juzgados y tampoco se presentó el litigante.

