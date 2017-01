Por amenazas, revisan vehículos en la UACJ

Cargando

En medio del asombro de estudiantes y empleados, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) realizaron ayer una revisión en los vehículos estacionados dentro del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB-UACJ), ante la presencia de personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).El operativo se implementó a petición del rector Ricardo Duarte Jáquez, como medida preventiva, a raíz de que el pasado jueves circuló en la red social Facebook una amenaza de tiroteo en las instalaciones del campus.El hecho generó sorpresa entre los estudiantes al ver a los agentes que iban de vehículo en vehículo.Nayeli Rivero dijo que le desconcertó observar a tantos policías en la escuela pero consideró que es mejor tomar precauciones. “Prefiero que anden aquí, una no sabe qué pensamientos tengan los demás estudiantes. Es mejor prevenir”, externó la universitaria.En una cuenta de Facebook bajo el usuario Luis Gómez se publicó el pasado jueves la fotografía de un arma larga con el texto: “Listo para matar a los bastardos de la universidad. Solo en ciudad juarez” (sic). Ante este hecho el rector Duarte Jáquez solicitó una revisión que se llevó a cabo ayer después de las 11:30 de la mañana en todos los estacionamientos del instituto. El operativo duró cerca de dos horas.Esteban Martínez, director de Prevención Social de la SSPM, informó que participaron 25 agentes y siete perros rastreadores. Trascendió que en los casi mil automóviles que revisaron no se encontraron artículos prohibidos.“Solamente estaremos en los estacionamientos, aunque tenemos la autorización de ingresar a los salones se descartó ingresar”, indicó el funcionario. Trascendió que el operativo se efectuará en todos los campus de manera sorpresiva.El operativo comenzó en la zona oriente de ICB, en el estacionamiento de tres pisos que tiene acceso por la avenida Plutarco Elías Calles, continuaron en uno aledaño hasta llegar al que colinda con la calle Benjamín Franklin.Adolfo Castro Jiménez, visitador de la CEDH en Ciudad Juárez, expuso que el acompañamiento se realiza en cada uno de los operativos de inspección a planteles que realizan los agentes municipales.“No estamos violando la autonomía de la institución, solamente respondemos a la petición que se realizó”, explicó.Subrayó que por mes se realizan entre tres o cinco revisiones en escuelas de diversos niveles educativos, con la finalidad de rastrear armas o drogas y de impartir información de prevención.Por parte de la SSPM afirmaron que luego del tiroteo en Monterrey, las solicitudes para hacer revisiones aumentaron; Martínez destacó que antes del miércoles no tenían peticiones, ahora tienen 10 en dos días.Los directivos que busquen una revisión en sus planteles deben de realizar la petición ante la Subsecretaría de Educación y Deporte (SED).Actualmente la dependencia municipal maneja El Grupo 16, que se enfoca en hablar con niños y adolescentes sobre el uso nocivo de las drogas, el alcohol, el cigarro, además de las afectaciones del sexting, el bullying, cómo prevenir y denunciar hechos de violencia a su alrededor.Recordó que existen diversos apoyos gratuitos que ofrece la corporación que van desde ayuda psicológica y de trabajo social. (Maricela Morones / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.