Exigen cobertura total de adeudo o irán a paro el lunes

“Si el pago total de lo que se debe no se ve reflejado antes del lunes el paro de actividades se llevará a cabo”, afirmó Bernardo Hernández, encargado de organización, prensa y propaganda del Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres de Chihuahua (Staacobach).Los docentes informaron que solamente algunos trabajadores han recibido parte del pago pero exigieron la cobertura total del adeudo.Maestros y personal administrativo de los diversos planteles en Ciudad Juárez, dijeron que ayer tuvieron una reunión para ultimar detalles del paro el próximo lunes, día que inician clases.“Si para el lunes no tenemos el pago total, nos vamos a paro”, expresaron los inconformes vía telefónica.Explicaron que la suspensión de no llegar a un acuerdo será el 23 de enero, si para ese día no se resuelve la problemática se repetirá el próximo miércoles y de no remediar la situación se tendría un tercer paro el 28 de febrero.Actualmente se les adeuda a la plantilla docente y administrativa el denominado bono anual que debió ser pagado desde noviembre del 2016.Hernández explicó que el adeudo es diverso, ya que se toma en cuenta la preparación académica, antigüedad y actividad para determinar los bonos.Eduardo Limón Alonso, coordinador de Cobach en la Zona Norte, expuso que el próximo viernes se cubrirá el bono anual a todos los trabajadores de Bachilleres, pago que asciende a unos 28 millones de pesos.El estímulo es de 2 mil 700 pesos más 16 días de trabajo, es por eso que es variable el concepto de cada empleado.Comentó que ayer se les depositó lo correspondiente a un paquete de cinco diversos aspectos, entre ellos eficiencia, días no disfrutados, económicos, asistencia y puntualidad, este desembolso fue de 29 millones de pesos.Limón Alonso agregó que el próximo lunes iniciarán el semestre de manera normal y a los maestros o personal que falte se les descontará el día.En la Zona Norte hay casi 21 mil estudiantes, de los cuales el 80 por ciento corresponde a Ciudad Juárez. El coordinador local exhortó a los docentes a cumplir con su labor.

