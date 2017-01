Vinculan a ‘payasos’ por intento de asesinato

El Ministerio Público (MP) presentó los videos de seguridad del fraccionamiento San Pablo donde se observa a varios hombres que portaban armas de fuego cortas y rifles de grueso calibre y al menos uno de ellos llevaba puesta una máscara de payaso, quienes golpearon y dispararon en contra del guardia de seguridad.Esto durante la audiencia donde los sospechosos Javier David P. C. y Juan Carlos R. R., fueron vinculados a proceso penal por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido en contra del guardia quien es un expolicía municipal jubilado así como daños en perjuicio del Gobierno Municipal.Los hechos sucedieron el viernes 13 de enero e iniciaron el alrededor de las 14:55 horas cuando varios sujetos que viajaban en diversos vehículos se presentaron en la caseta del fraccionamiento San Pablo ubicado en la calle Mileto y Prolongación Teófilo Borunda y se fueron contra el vigilante, varios lo golpearon y lo persiguieron para balearlo, luego ingresaron al fraccionamiento y al parecer balearon una vivienda.Datos no oficiales indican que el convoy buscaba a un residente del fraccionamiento para asesinarlo y al llegar decidieron irse contra el guardia.Ayer una agente del Ministerio Público (MP) le presentó al juez de Control, Lorenzo Villar Chavarría, varios videos captados por cámaras de seguridad instaladas en diferentes lugares. En el material se observa la llegada de una Suburban y de una camioneta Titan de color blanca y dos autos compactos.El juez dijo que la persona del video no corresponde a Juan Carlos pero estimó que sí existen datos para presumir que participó en los hechos pues fue detenido a bordo de la Titan a sólo unos minutos después del ataque.

