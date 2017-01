Se alista El Barzón para tomar el puente Libre

Cargando

Integrantes de El Barzón y algunas otras organizaciones comenzaron a concentrarse en el parque El Chamizal esta mañana para tomar el puente internacional Córdova-Américas como protesta al incremento en el precio de los combustibles, aplicado por el Gobierno Federal desde el 1 de enero.Heraclio Rodríguez, coordinador del movimiento, explicó que contingentes de varios municipios del estado comenzaron a llegar a los diferentes cruces fronterizos de la localidad porque también se manifestarán en contra de esta medida en esos puntos."No es propiamente el incremento del diésel y la gasolina; son todos los efectos colaterales que ello tiene. Es el aumento a las tortillas, al costo de la vida. Lo que está pasando ahorita con la gasolina y el diésel no es otra cosa que la entrega de los pocos recursos naturales que nos quedan en el país y entregárselos a las empresas transnacionales", dijo.Desde el punto de vista del líder, la situación de los energéticos sigue la misma tendencia que se observó en su momento cuando el gobierno "entregó" el sistema ferroviario, la banca y Teléfonos de México, por lo que, comentó, no pueden permitir que ese escenario se repita.De acuerdo con Rodríguez, esta manifestación se extenderá sólo por este día y sus efectos serán perceptibles no únicamente aquí, sino en las distintas fronteras con Estados Unidos e incluso en algunas partes de la línea divisoria con Guatemala."Afortunadamente hoy una gran cantidad de mexicanos estamos dispuestos a defender lo poco que nos queda de patrimonio nacional. Y vamos a defenderlo. Es por eso que estamos llegando a los diferentes puntos de la frontera con Estados Unidos", expuso.Los manifestantes llegaron a El Chamizal a bordo de tres autobuses de turismo y algunos vehículos particulares que estacionaron en el área de las banderas.

