Toman puentes por gasolinazo

Cargando

Cientos de manifestantes tomaron ayer por horas tres cruces internacionales que hay en esta frontera en protesta contra Trump y el ‘gasolinazo’.Los bloqueos iniciaron alrededor de las 8:00 de la mañana en el puente Paso del Norte y se fueron extendiendo al ‘Libre’ y al de Zaragoza.En el puente ‘Libre’ los grupos impidieron las importaciones al invadir los dos carriles que hay.Personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), permitieron el retorno de los vehículos retenidos.Ignacio Mijares, conductor del camión marca International de la compañía de transporte El Águila lamentó resultar afectado y si bien simpatiza con la inconformidad de los productores del campo, reprobó las afectaciones que sufrió.“Si no estuviera trabajando estaría con ustedes, pero ahora sí resulté afectado”, les dijo el chofer a los manifestantes.Los agentes estadunidenses se apostaron a una distancia prudente y poco después tomaron la decisión de cerrar el cruce de vehículos particulares de El Paso a Juárez, lo que impactó a decenas de personas que tuvieron que recurrir a los otros cruces de paga para llegar a la ciudad.Poco después de las 15:00 horas se presentó el presidente municipal Armando Cabada Alvídrez, quien se dirigió con los líderes barzonistas para pedirles que permitieran el intercambio comercial internacional que estaba varado y afectando económicamente al sector industrial.“Los representantes de las maquiladoras nos han dicho que tardarán semanas en recuperarse”, dijo Cabada Alvídrez tras dialogar con Heraclio Rodríguez y Gabino Gómez, líderes del Barzón Chihuahua.El edil se ofreció como interlocutor ante la Secretaría de Gobernación, ya que tiene programada varias reuniones en la Ciudad de México los días lunes y martes.“Les dije que quiero ser su vocero, las autoridades federales ya tienen conocimiento de todo lo que aquí ha pasado y (les he dicho) que yo estoy con ellos, porque también estoy en contra del gasolinazo, pero que no nos afectemos a nosotros mismos y aquí estamos afectando al sector maquilador que es una de las bujías principales de la economía de Juárez”, agregó.Fue hasta las 16:20 horas que los manifestantes decidieron reunirse en las garitas de la Aduana Mexicana y resolvieron retirarse en forma pacífica.“Yako” Rodríguez aseguró que el cruce de vehículos en sentido de sur a norte “fue cerrado los americanos. Nosotros nomás cerramos el tránsito de vehículos de carga pesada y les íbamos a dar el tránsito libre a los particulares, pero es responsabilidad de los americanos”, aseguró el líder barzonista.El contingente inicial, conformado por poco más de 100 personas entre hombres, mujeres y niños, se dividió poco antes del mediodía, ya que por fallas en los vehículos no alcanzaron a llegar a las 09:00 horas, lo que retrasó el cierre del puente Zaragoza.“Venimos de Buenaventura, Ahumada, Cuauhtémoc, Madera y otros ejidos”, explicó Manuel Olivas de la Coordinadora Plan de Ayala y quien encabezó la toma del puente Zaragoza.Por cada hora que se bloquean los cruces internacionales dejan de exportarse mercancías con un valor de 11 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez.Manuel Sotelo Suárez, presidente de la Asociación de Transportistas, dijo que los manifestantes impidieron el flujo de tracto camiones en el puente “Libre” y en Zaragoza Ysleta.Señaló que este tipo de actos perjudican el esquema de “justo a tiempo” que rige las operaciones maquiladoras.“No nos dejaron trabajar. Se retrasa la llegada de pedidos para las industrias”, refirió.En número de cargas varadas Sotelo Suárez mencionó que el organismo no contaba con un número preciso, pues incluso en las mismas maquilas había tráileres a la espera, para salir en cuanto se retiraran los protestantes.Sin embargo, reiteró que por hora la afectación es de 11 millones de dólares en exportación.María Teresa Delgado, presidenta de Asociación de Maquiladoras (AMAC-Index Juárez) declaró que las protestas trastocaron la entrega de materiales y productos manufacturados.La representante del sector industrial dijo que al ser anunciada la toma de los puentes con varios días de anticipación se estableció contacto con el Consejo Nacional de Index y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para tomar medidas precautorias.Procedentes de ese último punto, los manifestantes llegaron al puente internacional Zaragoza a las 12:45 y lo primero que hicieron fue dirigir los autobuses de turismo en los que viajaban hasta las garitas, donde los atravesaron para que los tráileres no pudieran acceder.El contingente, integrado por El Barzón, la Unión Campesina Democrática, la Onappafa, Agrodinámica Nacional y Coordinadora Nacional Plan de Ayala, así como la diputada local Crystal Tovar, levantó su plantón unos minutos antes de las 5 de la tarde a petición de la Policía Federal.Jesús Emiliano García, líder de la Unión Campesina Democrática, explicó que después de reunirse con la Policía, coincidieron en retirarse a las 5:00 de la tarde porque, consideraron, su propósito de hacer pública la molestia fue satisfecho. (El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.