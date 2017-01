Protestan en familia vs ‘gasolinazo’

Bien abrigado y con los ojos bien abiertos, su cara redonda se asomaba por encima de una cartulina donde se leía “PEMEX NO SE PUEDE VENDER ES NUESTRO (sic)”. Su nombre es Jaime y tiene 10 años, la edad suficiente para entender que ya no pueden utilizar el auto para ir a ver a su abuelita, porque sale caro.“Ya no nos alcanza para ir a ver a mi abuelita, tenemos que ir a pie”, expresó el estudiante de cuarto grado de la Escuela Primaria Héctor Manuel Muela Reyes.Acompañado de su mamá, Patricia Muñoz, y de una de sus hermanas, él fue uno de los manifestantes que se apostaron durante la mañana de ayer al pie del Puente Internacional Paso del Norte, para expresar su descontento ante el incremento al alza del combustible.La mujer expresó que su familia está integrada por su esposo y tres hijos, dos de los cuales van a la escuela. Ella y su marido trabajan en una empresa maquiladora y los dos sueldos ya no les alcanzan para poder costear todos los gastos del hogar.Ella y otras mujeres mencionaron que decidieron llevar a los niños, porque ellos mismos se han dado cuenta de que el aumento del precio de la gasolina ha afectado la economía al grado tal de que batallan para solventar todas las necesidades del hogar.“Mi hijo me pidió venir porque se da cuenta de lo que está pasando. Todo sube, menos el sueldo. Habemos mamás que tenemos hijos y los tenemos que llevar a la escuela, y tenemos que trabajar. Hay mamás solteras que traen su carro pero no por lujo sino por necesidad”, agregó Guadalupe Ibarra, otra de las manifestantes que acudió en compañía de sus hijos.Asimismo, expresaron que están con la incertidumbre de que el transporte también aumente la tarifa, pues de momento es esa la única alternativa para recorrer las distancias de sus casas al trabajo y a la escuela, en trayectos que son imposibles realizarlos a pie con puntualidad.La manifestación a la que acudieron junto con otras 30 personas, fue convocada por la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar, e inició cerca de las 10:30 de la mañana.Liderados por Ricardo Viezcas Muela, dirigente local del organismo, el grupo conformado en su mayoría por mujeres y niños indicó que cerrarían el acceso de quienes desearan cruzar hacia Estados Unidos.

