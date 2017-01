Tras ejecución, reanuda actividades gimnasio

El gimnasio empezó a operar minutos después de las seis de la mañana. El lugar estaba limpio y no había rastros del asesinato cometido horas antes contra un hombre con antecedentes de narcomenudeo.“No voy a dejar de venir, el ejercicio es vital para mí”, dice una usuaria del sitio donde la noche del miércoles pasado un hombre murió tras sufrir un atentado con arma de fuego.“Esta violencia está incontrolable, pero no voy a dejar de hacer mi vida por miedo a que me pase algo. En el restaurante o en cualquier lado puede pasar algo mientras las autoridades no se pongan a trabajar”, opinó otro deportista, que mantuvo su rutina de ejercicios durante la mañana de ayer.La noche anterior un hombre murió en el interior del gimnasio Alcatraz ubicado en las avenidas Ejército Nacional y Tecnológico, donde se registró una intensa movilización de diferentes corporaciones policiacas.Ayer la Fiscalía General de Estado (FGE) dio a conocer que hasta el momento no hay personas detenidas por el asesinato del hombre identificado extraoficialmente como José David Espinoza Espinoza de 27 años, informó Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la institución.El archivo periodístico refiere que la víctima fue detenida en el fraccionamiento Pradera Dorada por policías ministeriales el pasado 3 de marzo del 2015, junto a otras personas en posesión simple de anfetaminas, por lo que enfrentó su proceso legal en libertad.Junto a él fueron arrestados Christian Gerardo Orona Cuéllar, Arturo Escobedo Quintana, Abraham Antonio Flores Morentín, Ricardo Daniel Reyes Castañón, Luis Carlos Escárcega Beltrán, Ever Eduardo Rodríguez Córdova y José Antonio Mauricio Castañeda, acusados del mismo delito.Juárez reporta ya 28 asesinatos este mes, ayer por la madrugada otro hombre fue victimado en la colonia Altavista al norponiente de la ciudad, informaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).El hallazgo del cuerpo fue realizado ayer a las 02:00 horas por los vecinos de las calles Titanio y Gladiolas.Los colonos reportaron que una persona muerta estaba envuelta en un cobertor y tenía rato expuesto en la vía pública.Los primeros respondientes llegaron a la escena del crimen y encontraron el cadáver de un hombre que presentaba golpes en el rostro y mutilación de un pie.Estaba a un lado de la banqueta, con la cobija gris atada con alambre y cinta adhesiva color café.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.