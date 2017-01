‘Flamazo’ deja en terapia intensiva a artista callejero

En un descuido, un flamazo mandó a terapia intensiva a un artista callejero, que quedó con quemaduras en la cara y las manos, y sin sustento para su familia.La mañana del pasado lunes, Alfredo Humberto Velázquez, de 18 años, se preparaba para una jornada más de trabajo haciendo malabares con fuego a cambio de propinas en el cruce de las avenidas Manuel Gómez Morín y Francisco Villarreal.Su esposa, Estefany Martínez, de 23 años, le hacía compañía mientras él fumaba y preparaba los artículos que utiliza para hacer malabares.“No calculó y aplastó la botella donde carga la gasolina, pero estaba fumando, entonces le prendió”, relató la mujer, madre de tres hijas.Entre casas abandonadas, el hogar de la joven familia se encuentra en fraccionamiento Las Haciendas, en el suroriente de la ciudad. Ahí fue donde pidieron el auxilio de Rescate, quienes les comentaron que esa área quedaba muy lejos de donde se encontraban, por lo que tardarían en llegar.Desesperados, optaron por pedir un servicio Uber, que los dejó en el Centro de Salud con Servicios Apliados (CESSA) Sendero, en donde las quemaduras de Alfredo no pudieron ser atendidas y fue trasladado al Hospital General, en donde aún se encuentra grave.Estefany relató que ella conoció Alfredo Humberto desde hace tres años, y que desde entonces él se dedicaba a ser artista callejero, siguiendo con una tradición familiar.Al no contar con estudios, esta actividad era el principal sustento de su familia, pero tras el accidente, Alfredo dijo ya no querer hacerla.“Apenas está hablando otra vez, tenía inflamada la garganta, pero sí me dijo que ya no quería volver a trabajar en esto”, dijo su esposa.Sin ingresos y con su pareja hospitalizada, Estefany ha emprendido la búsqueda de un trabajo y alimentos para sus hijas de 5 y 2 años, y 7 meses de edad.Aún no le han dicho a cuánto va ascender la cuenta del Hospital General en donde se encuentra internado Alfredo, quien sólo cuenta con Seguro Popular.Si alguien desea apoyar a esta familia, puede localizarlos en el hogar ubicado en la calle Hacienda Río Florido, esquina con Hacienda Central, con el número 9715 en la casa 30 del fraccionamiento Las Haciendas. (Karen Cano / El Diario)

