Sentencian hoy a presuntos agresores de exjefe policiaco

La lectura de la sentencia contra los presuntos agresores del exsecretario de Seguridad Pública Municipal, Julián Leyzaola Pérez, se llevará a cabo hoy viernes por parte de un Tribunal de Control.Jesús Antonio Castañeda Álvarez y Hugo Alonso Cerenil Luna se apegaron a un procedimiento especial abreviado y el primero de ellos rindió declaración para acusar al excoordinador operativo de la SSPM, Jesús Antonio Reyes Ramírez, de haber ordenado matar a Leyzaola y a cambio recibieron una reducción de la pena.Contra Castañeda Álvarez, un agente del Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía pidió una pena de cuatro años y seis meses de prisión como coautor del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, y en contra de Cerenil Luna se solicitó un castigo de cinco años y un mes de cárcel por el ilícito antes referido así como por posesión simple de 12 cantidades de cocaína en polvo.También se requirió que a ambos los condenen al pago de la reparación del daño por incapacidad total permanente –debido a que le causaron a Leyzaola Pérez una paraplejia– una cantidad de 76 mil 759 pesos; además se solicitó al pago de 959 pesos por los gastos en alimentos que hizo Gobierno del Estado a favor de la esposa del extitular de la Secretaría, Diana Rocha Reyes, y 535 mil 309 pesos por concepto de gastos médicos y a favor del Instituto Chihuahuense de la Salud por haber asumido los gastos en el Hospital Ángeles.El fallo condenatorio fue emitido el miércoles pasado por el juez de Control Alberto Ocón Campos, tras verificar que ambos procesados renunciaban a su derecho a exigir un juicio oral, aceptaban los datos de prueba reunidos en su contra por el MP y al indicar que Leyzaola fue notificado legalmente pero no compareció, lo que fue tomado por el Tribunal como el hecho de que el exjefe policiaco de Juárez no se oponía a la aprobación del abreviado.En esa audiencia el juez dio a conocer que el oficial notificador buscó a Leyzaola en una vivienda del fraccionamiento Canto de Murano pero ahí se les informó que el inmueble fue vendido. Por lo que el aviso fue publicado en los estrados del Tribunal.El miércoles pasado Julián Leyzaola declaró al semanario ZETA que las penas impuestas son “ridículas y obscenas” y que apelará la determinación judicial.Datos no confirmados indican que Leyzaola podría acudir a la diligencia prevista para hoy viernes en la cual el juez no podrá imponer penas mayores a la solicitadas por el MP porque así lo establece la ley.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.