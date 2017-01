Por asaltos, sale Uber a protestar

Cargando

Cerca de un centenar de conductores del servicio de transporte Uber se manifestaron ante los constantes asaltos a mano armada de los que han sido blanco, el más reciente ocurrido la madrugada de ayer.Los quejosos se concentraron ayer frente a la Plaza de la Mexicanidad para organizarse y exigir a la empresa acciones de protección que garanticen su seguridad.Una de las manifestantes, Sheyla Acosta Mancha, explicó que a través de diversos grupos en las redes sociales por donde se comunican, en lo que va de esta semana han tenido el reporte de seis compañeros asaltados, quienes son llamados a servicio y despojados de su dinero y pertenencias.El hecho más preocupante, dijo, se suscitó ayer en las avenidas Adolfo López Mateos y De la Raza, cuando un conductor fue amagado con un arma, lo que generó la movilización de los prestadores del servicio en auxilio de su compañero.De acuerdo con testimonios, una mujer solicitó el servicio atrás de un centro comercial ubicado en Tecnológico y Pedro Rosales de León.Cuando el conductor acudió a recogerla observó que se trataba de un hombre, quien abordó el vehículo y lo amagó con una pistola para luego obligarlo a conducir hasta la colonia Chaveña, donde lo despojó de teléfonos, dinero en efectivo y hasta el cargador del celular.El agraviado, de quien se omite su identidad por motivos de seguridad, pidió auxilio a sus compañeros del servicio de traslado particular, quienes lo fueron a buscar y lo alcanzaron en el cruce de las avenidas De los Insurgentes y Anáhuac, donde pidieron ayuda a la Policía Municipal.“Estaba muy asustado, la persona le sacó una pistola al parecer calibre 45 que estaba cargada y lo amenazó para que lo llevara a la Chaveña. Él me avisó por medio de un mensaje de (la aplicación) WhatsApp y me dio su ubicación, yo me aventé 20 minutos en llegar desde Waterfil”, dijo un compañero y amigo de a víctima.Los conductores de Uber han creado sus propios mecanismos de seguridad para auxiliarse en caso de una situación de alto riesgo, ya que debido al servicio que ofrecen portan equipo de cómputo o de telefonía celular y ya son varios los prestadores del servicio que sufren atracos.“Nosotros no sabemos qué intención tiene el cliente, a veces, te llevan a zonas recónditas de la ciudad. El otro día, por no caer en un barranco, caí en una zanja y ahí estuve dos horas hasta que me ayudaron a salir”, expresó Sheyla, quien durante la protesta de ayer dijo que tiene tres meses trabajando para la empresa.La principal petición es que Uber pida perfiles reales y comprueben que son usuarios reales los que tienen acceso a la plataforma, para que se pueda identificar a un posible responsable en caso de algún altercado.“Ellos nos pagan con tarjetas o códigos, y nos dejan el efectivo, que es lo que nos quitan”, dijo. Añadió que no cuentan con ninguna seguridad social que los blinde en caso de algún atentado, pues lo único protegido es la unidad con la que laboran.Los choferes han denunciado la poca efectividad de la Fiscalía General del Estado en la investigación de este tipo de robos, ya que la impunidad propicia nuevos atracos.Hasta el cierre de esta edición ninguna corporación reportaba personas detenidas por el asalto de ayer.Los quejosos también denunciaron que siguen siendo hostigados por autoridades de Transporte que los amagan para tratar de quitarles los automóviles, medida que consideran injusta pues prestan el servicio bajo las regulaciones que se les pide por parte del gobierno.“Si usted tiene un seguro vencido no tiene servicio; si su licencia va a vencer, Uber le avisa desde 15 días antes, o si no, le suspende el servicio. El gobierno no tiene que decirnos qué debemos de pagar, nosotros los hacemos porque si no el sistema de navegación no nos permite acceder y trabajar. Pero entonces ¿A quién le pedimos apoyo?”, expresó Arturo Escalera López, otro de los manifestantes.Una vez organizados, se fueron en caravana hasta las instalaciones de las oficinas centrales de Uber en la ciudad, donde sólo permitieron el paso a una comitiva de 10 conductores. (Karen Cano / Luz Sosa / El Diario)