Autorizan pensión a ‘aviador’ de 90 años

El Municipio otorgará un apoyo de 100 mil pesos a Mario Alberto Mendoza González, quien resultó con graves quemaduras durante la explosión que se registró en su casa el pasado 12 de enero, evento en el que además resultaron lesionados tres policías y cuatro bomberos.El Cabildo acordó ayer donar esa cantidad a la familia afectada por el incendio y que adeuda 90 mil pesos de los gastos médicos por la atención de Mario Alberto quien del Centro Médico de Especialidades fue trasladado al Hospital General de la ciudad de Chihuahua al área de quemados, expuso el alcalde, Armando Cabada Alvídrez.El Ayuntamiento también aprobó la pensión por invalidez por enfermedad general a tres empleados municipales, uno de ellos señalado como “aviador” y militante del PRI, que supuestamente entró a trabajar a la edad de 82 años a la Dirección de Centros Comunitarios.La Comisión de Medicina del Trabajo emitió esos dictámenes en la administración anterior para pensionarlos por enfermedad y no hubo otra opción que aprobarlo, dijo el alcalde.Uno de los empleados, a los cuales se autorizó esta prestación es Guillermo Quijas Cruz, de 90 años, quien tiene una antigüedad de ocho años en la administración municipal, y se desempeñaba como encargado de Centros Comunitarios.Quijas percibía un salario mensual de 9 mil 730 pesos y la pensión autorizada es del 40 por ciento, equivalente a 3 mil 892 pesos.En este caso, el regidor José Ávila Cuc, señaló que tiene conocimiento que Guillermo Quijas es militante del PRI y percibía un salario del Municipio, pero no se presentaba a trabajar, situación conocida como “aviador”.“Nada más lo quiero dejar claro para que en la memoria de la ciudad no se olvide que en el pasado se han cometido injusticias contra el presupuesto del Municipio y estas son las consecuencias que tenemos que pagar”, comentó.El otro empleado al que se autorizó esa prestación es Benigno Arturo Rico Longoria, de 65 años, con 13 años de antigüedad, y quién se desempeñaba como velador de taller mecánico con un salario de 10 mil 861 pesos.Benigno Rico recibirá una pensión del 60 por ciento de su salario, lo que significan 6 mil 516 pesos mensuales.El tercero al que se ratificó es Ángel Joel Arredondo Flores, de 48 años, con 14 años laborando en el Municipio y quien se desempeñaba como agente de Barandilla, con un salario de 10 mil 350 pesos. A él se fijó una pensión del 70 por ciento, lo que significan 7 mil 245 pesos.Además el Ayuntamiento entregó una placa de reconocimiento a la agente Lorena Corral Villalobos, por apoyar en un parto a una mujer que iba a bordo de un vehículo de transporte privado Uber, el 14 de diciembre del año pasado.

