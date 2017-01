Amenazas de tiroteos trastocan universidades

Cargando

Amagos de tiroteos trastocaron ayer las actividades en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).Las amenazas fueron lanzadas a través de la red social Facebook y se propagaron rápidamente entre los alumnos, quienes avisaron a los directivos y éstos a su vez a la Policía Municipal.En el caso del ITESM hasta se pidió el apoyo de patrullas en el plantel, mientras que gran parte del alumnado fue recogido por sus padres.“Listo para matar a los bastardos de la Universidad”, decía el mensaje lanzado en contra de los estudiantes de la UACJ, el cual fue acompañado de una fotografía de un arma larga.“Hoy 1:00 balacera en el ITESM… Ya están advertidos”, publicó otro usuario de nombre Mario Romo en el grupo Mercado Libre de Juárez.La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la Policía Cibernética ya investiga las amenazas de matanzas vertidas en contra de las universidades.La UACJ y el ITESM reforzaron la seguridad en sus planteles tras las publicaciones amenazantes.Apenas el pasado miércoles un adolescente de 15 años en Nuevo León, baleó en pleno colegio a tres de sus compañeros y a su maestra, luego él se dio un tiro.Las autoridades de las universidades exhortaron a sus alumnos a mantener la calma y denunciar algún hecho sospechoso.Refirieron que con estas réplicas se busca generar psicosis.Algunos de los universitarios de la UACJ afirmaron que vieron la publicación en Facebook y se sintieron intrigados de que se pudiera dar un hecho violento en las aulas.Sergio Torres, alumno de Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB), comentó que él vio la imagen y le generó intranquilidad. “Ya no sabe uno ni qué pensar, con todo lo que hemos visto la gente es capaz de todo”, expresó.Ante las amenazas, el rector de la UACJ, Ricardo Duarte Jáquez, dijo que cotejaron el nombre del usuario con la lista de alumnos de ICB y descartaron que fuera estudiante.“Les pedimos al personal de seguridad que estuviera muy atento ante cualquier hecho inusual. Consideramos esta amenaza como no seria, no validada pero aun así extremaremos precaución”, explico el rector.“Solamente destacamos es el uso adecuado de las redes sociales, en ocasiones son muy útiles y provechosas y otras con un giro negativo, expuso.Joselyn Soria, cursa la carrera de Nutrición en la UACJ, y platicó que sintió temor.“A mí me mandaron la publicación del chico que hace la amenaza pero yo no vi nada raro en la escuela. Igual y de todas formas estuve alerta”, expuso.Ante la amenaza cibernética, Carlos Bejos Acebo, director del ITESM, aseguró que no tuvieron evacuación en el plantel, sin embargo decenas de padres de familia acudieron por sus hijos.“Los padres que desearon vinieron por los alumnos. Los de secundaria y preparatoria que se fueron, tuvieron que ser bajo la supervisión de un tutor y los de superior se pudieron retirar por su propio pie”, explicó.La UACJ solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar la publicación de un ataque en contra de la institución; agentes de la corporación acudieron al campus para iniciar con las indagatorias.Ayer personal de la Subsecretaría de Educación y Deporte (SED) aquí, informó que continuarán con las actividades de prevención y en la detección de conductas negativas entre los alumnos del básico.Judith Soto Moreno, titular de la SED, invitó a los directivos de cada plantel a solicitar el programa de Escuela Segura u Operación Mochila para tratar de prevenir delitos en las aulas.Además informó que se han presentado dos casos de conductas irregulares entre infantes de nivel básico, quienes ya reciben atención psicológica.La Dirección General de Control Estatal del Centro Estatal de Estadística Criminal tiene a su cargo el Departamento de Información Cibernética, donde especialistas en psicología, criminología, sociología y otras materias, rastrean las cuentas en la red social Facebook en las que se percibe la probable comisión de algún delito y altere la paz social.Es esta área la que actualmente revisa la información que se ha difundido en las redes sociales que advierten de ataques contra institución de educación media y superior y que surgen luego del hecho violento registrado en una escuela del estado de Nuevo León.Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la FGE, informó que al tener conocimiento de la publicación, la cual se viralizó, personal especializado inició de inmediato con las diligencias y trabajos sobre el caso, detectando grupos en redes sociales como Facebook y Twitter, que incitan a los usuarios a actos de violencia.Dijo que la supuesta amenaza de ataque a plantes universitarios comenzó a circular durante la noche del miércoles derivado de los hechos ocurridos en un plantel escolar en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.“Ya se tomaron las medidas necesarias de investigación para detectar el origen de esta publicación. Hacemos un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y no compartir ni difundir imágenes con contenidos que mucho carecen de credibilidad”, exhortó.Las publicaciones en la popular red social tuvieron impacto entre estudiantes y padres de familia; la Policía Municipal movilizó personal operativo en algunos campus, mientras que las instituciones afectadas hacen un llamado a la población estudiantil de no caer en pánico. (L. Sosa / Con información de M. Morones / El Diario)