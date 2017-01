Declara vs su papá por intento de homicidio

Sin parar de llorar, una mujer declaró en contra de su padre para describir cómo acuchilló a su mamá hasta dejarla casi muerta.El acusado es Jesús María Gaytán, quien enfrenta un juicio oral por el delito de homicidio en grado de tentativa.Los hechos materia de este juicio oral, marcado con el número 15/16, sucedieron el 16 de febrero del 2015 en el interior de una casa ubicada en las calles Francisco Pimentel e Ixtapalapa de la colonia Adolfo López Mateos, cuando presuntamente Jesús María tomó un cuchillo y atacó a su expareja sentimental.La víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– sufrió lesiones en las manos, brazos, piernas y en el tórax. Además le quedaron secuelas.Ayer la testigo rompió en llanto al describir que el día de los hechos su mamá alcanzó a llamarle para pedir auxilio y ella salió corriendo a la casa familiar y encontró a Jesús María arriba de la víctima atacándola con un cuchillo como de dos pulgadas de hoja.“Él estaba encima de ella, y yo tomé un sartén y lo golpeé para tratar de quitarlo pero no pude, lo rasguñaba en la cara y en un brazo pero no pude quitarlo… él tenía el cuchillo en la mano y estaba agrediendo a mi mamá. Entró mi esposo y al ver que yo no lo podía quitar, él lo abrazó, lo levantó y yo agarré el celular de mi mamá y marqué al 066 y dije que mi madre tenía mucha sangre”, declaró la testigo quien fue asistida por una psicóloga de la Fiscalía de Atención a Víctimas del Delito.La declaración inició en la sala principal frente a Gaytán pero debido a que no podía dejar de llorar se decretó un receso para que la psicóloga tranquilizara a la mujer y después continuó dando su versión desde una sala contigua para no estar frente al acusado y sólo con la presencia de la titular del Tribunal de Enjuiciamiento unitario, Florina Coronado Burciaga así como la psicóloga.El juicio oral va a continuar durante los siguientes días con más pruebas por parte de un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Género.

