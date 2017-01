Pide Seguro Popular CURP a afiliados

En hospitales y centros de salud pública será necesario ya presentar la Clave Única de Registro de Población (CURP) para poder ser atendidos, dio a conocer la Secretaría de Salud.Lo anterior con el objetivo de unificar la información de los pacientes, por lo que por disposición oficial se solicitará a toda la población que requiera atención médica.Se informó que desde el primero de enero del 2017, se estableció esta norma con el objetivo de que la información del paciente esté unificada en su expediente electrónico, por lo que si acude a un centro de salud o a un hospital, su nombre y registro clínico sea el mismo.“Se está solicitando a la población para que tengan acceso a la atención médica es indispensable que traigan su CURP, esta clave viene en la credencial de elector, en la póliza de Seguro Popular, licencia de manejo para unificar la información”, dijo la coordinadora del área de Estadística de la Jurisdicción Sanitaria II, Isabel Hinojos Rodríguez.La funcionaria agregó que no se negará la atención al paciente que no traiga este requisito, sin embargo, será un dato que se solicitará en su próxima consulta para tener completo su expediente electrónico.“Se brindará atención a todos los pacientes, pero quien no traiga su CURP se le solicitará, para que su próxima consulta lo lleve”, precisó Hinojos Rodríguez.Por todo lo anterior, este documento debe ser tramitado en caso de no contar con él, o bien se debe de presentar una copia del acta de nacimiento para la realización del trámite.Esta acción corresponde a que se logre un mejor registro de todas las personas que acuden a los centros de salud y hospitales, encaminados a que el sector Salud cuente con el registro oficial de cada una de las personas que se atienden.• Credencial de elector• Licencia de conducir• Póliza médicaSe puede obtener gratis en https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.