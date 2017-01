Rechaza haber ordenado ataque vs Leyzaola

Jesús Antonio Reyes Ramírez, exdirector de la Policía Municipal, rechazó las acusaciones que el miércoles pasado hizo en su contra Jesús Antonio Castañeda Álvarez ante un juez oral; afirmó que es ajeno al atentado perpetrado por el acusado contra el militar retirado Julián Leyzaola Pérez.“Es un proceso viciado. Esta persona primero hizo una declaración ante el Ministerio Público y ahora declara ante el juez, supuestamente de manera espontánea, algo que es verdaderamente absurdo”, aseguró el expolicía que accedió a la entrevista.Ayer el vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), Alejandro Ruvalcaba Valadez, dio a conocer que a partir de la declaración que Castañeda Álvarez hizo ante el juzgador el Ministerio Público trabajará sobre esa misma carpeta de investigación y realizará las diligencias necesarias.Esto no significa que el exdirector de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal sea detenido en forma inmediata ni que comparezca en estos días ante la representación social, sino que “se hacen las diligencias correspondientes y cuando estén más avanzadas el Ministerio Público determinará”, precisó el vocero.“Yo hasta el momento no he sido requerido por ninguna autoridad. Yo estoy aquí en la ciudad y en el momento que sea requerido por cualquier autoridad me presentaré y haré uso de los mecanismos legales a mi alcance para comprobar la falacia que están intentado hacer”, aseguró el expolicía.El presunto responsable de atentar en contra del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Julián Leyzaola Pérez, declaró que la orden de atacar al militar retirado la dio Jesús Antonio Reyes Ramírez.El procesado subió al estrado y dijo ante el juzgador que no podía seguir guardando la verdad y que la primera versión que dio era falsa, ya que en realidad Reyes le ofreció 100 mil pesos para que matara a Leyzaola y solo recibió 50 mil pesos.Por esta acusación, el Ministerio Público va a trabajar sobre esa misma carpeta para hacer las diligencias necesarias.El vocero de la Fiscalía dijo que Leyzaola Pérez denunció a Reyes Ramírez ante el Ministerio Público federal que declinó la carpeta de investigación por ser competencia del fuero común.“Ya obra en la carpeta el nombre de Reyes Ramírez y se va a trabajar sobre esa carpeta”, dijo el vocero de la FGE.-El Diario (ED): ¿Usted ha sido requerido por alguna autoridad?- Jesús Antonio Reyes Ramírez (JARR): Hasta el momento no.-ED: ¿A qué atribuye la animadversión de Julián Leyzaola en su contra?-JARR: A celos profesionales, lo que siento es que es una persecución en mi contra.-ED: ¿Cómo lo afecta esta declaración?-JAAR: La verdad saldrá a relucir, yo puedo asegurar que no hice nada y que todo mi trabajo como policía lo hice por el bien de la ciudad, yo no soy político y esta es una persecución política en mi contra. Yo por el contrario nunca he tenido nada en contra de esa persona (Julián Leyzaola Pérez).El exdirector de Policía dijo que esperará el resultado de las investigaciones, sin descartar proceder contra sus acusadores.