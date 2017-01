Intoxica monóxido a madre y tres niños

Una familia integrada por la madre y sus tres hijos resultó intoxicada con monóxido de carbono por el uso inadecuado de un aparato calefactor, informó Efrén Matamoros, director de Protección Civil del Municipio.La mujer y sus hijos de 1, 3 y 11 años durmieron con un calentón de cuatro radiantes encendido durante toda la noche, lo que causó que tuvieran que ser trasladados a recibir atención hospitalaria ya por la mañana, explicaron elementos de rescate.“No había ventilación, el calentón estuvo encendido durante toda la noche. Fueron encontrados conscientes y se encuentran estables, los niños fueron llevados al Hospital Infantil”, dijo el funcionario.El accidente se reportó en el hogar ubicado en el cruce de las calles Emilio Campa y Alfonso Quiroz de la colonia Francisco I. Madero, a las 10:50 de la mañana.Matamoros dio a conocer que a este caso se suma otro que se registró la noche del martes, que corresponde a una mujer de 66 años.Ella fue encontrada en su hogar ubicado en la calle Gardenias del fraccionamiento Las Flores alrededor de las 9 de la noche.Fue atendida en el mismo lugar y no requirió ser trasladada a un hospital. De igual forma el cuarto estaba sin ventilación, con un aparato calefactor de seis radiantes encendido.Fue atendida en el mismo lugar y no requirió ser trasladada a un hospital. De igual forma el cuarto estaba sin ventilación, con un aparato calefactor de seis radiantes encendido.Con estos casos de intoxicación por monóxido ya son 43 los reportados durante la actual temporada invernal, en la que también se registró la muerte de una persona.Matamoros hizo un llamado a tener precaución al utilizar cualquier calentón, especialmente durante la noche, cuando no deben de permanecer prendidos bajo ningún motivo.“Es muy importante que cuando lo estén usando abran una ventana de 10 a 15 centímetros, para así poder evitar estos problemas de intoxicación, y sobre todo hay que apagarlos en la noche cuando nos vamos a dormir, sean de luz o de gas, pues dormidos perdemos el control y nadie se da cuenta de lo que pasa, o se da uno cuenta ya tarde”, dijo. (Karen Cano / El Diario)

