En incertidumbre por transición en EU

El cambio de gobierno en EU mantiene en la incertidumbre a fronterizos.Mañana asume la presidencia Donald Trump y el dólar ya tambalea, mientras que los amagos contra el Tratado de Libre Comercio (TLC) tienen a la industria a la expectativa.Ayer el dólar alcanzó nuevamente el récord de 22.50 pesos, en tanto que Wilbur Ross, nominado por el presidente electo para encabezar el Departamento de Comercio, dijo que el objetivo inicial de Trump es renegociar el TLC.“Es increíble que todavía no es presidente y sólo con abrir la boca mueve a los mercados y nos destroza al peso”, indicó Edgar Ricardo García Aguilar, vicepresidente de la sección especializada de Centros Cambiarios de la Cámara Nacional de Comercio.El impacto sobre la economía juarense llega por varios factores.El gerente de Comercio Exterior de la Cámara Nacional de Comercio explicó que una gran mayoría de los productos que se consumen en Juárez son importados, y sus precios se alteran por el dólar.La directora de la Agencia de Estadística de Mercados, Érika Donjuán Callejo, indicó que en esta ciudad desde rentas hasta contratos empresariales, incluso compras de autos, se tasan en dólares, por lo que también ahí existe un impacto.Añadió que los precios de los energéticos, desde la electricidad, gas y gasolina, también dependen de la divisa y afectan a los consumidores.Especialistas atribuyeron la caída del peso de ayer al factor Trump, pero también a una baja en el precio del petróleo y a declaraciones de la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, Janet Yellen, que dijo que el optimismo de las empresas y el buen desempeño de su economía podría llevar a elevar la tasa de interés.Pero el factor Trump es lo que más ha venido impulsando al dólar.Sólo en los primeros tres días de su triunfo, antes entre el 9 y el 11 de noviembre del año pasado, el dólar se movió de los 18.14 a los 21.43.En enero, a través de su cuenta de Twitter, Trump amenazó a Toyota con un arancel si seguía fabricando en México, y agradeció a Ford que cancelara la construcción de una planta en Nuevo León, así como a Fiat Chrysler por anunciar que no invertiría más en el país si así lo pide el mandatario estadounidense.También en enero, el magnate dijo que México sí pagará por el muro haciendo uso de las remesas o algún otro mecanismo.Desde entonces, cada que Trump se refirió a México, el dólar subió.El último episodio notable fue el miércoles de la semana pasada. Cuando dio su primer conferencia de prensa oficial como presidente electo dedicó varios minutos a hablar de la fuga de empleos de Estados Unidos a México, y al muro que se construiría en la frontera. El dólar se movió de 21.74 pesos al récord histórico de 22.04.Uno de sus probables funcionarios dio ayer señales más claras de que Estados Unidos buscaría iniciar pronto la renegociación del tratado comercial TLCAN, clave para México.El Banco de México anunció que ha gastado más 2 mil millones de dólares en defender al peso de los embates de Trump, pero no lo ha logrado.Investing, una agencia especialista en inversiones, indica que si bien casi todas las monedas de América Latina se han depreciado, la mexicana lo ha hecho en mayor grado por los disparos de Trump contra el país.El nuevo Gobierno de Estados Unidos trabajará rápidamente para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, un enorme acuerdo comercial que aún pesa entre los obreros despedidos en la región centro-norte del país, afirmó el nominado por el presidente electo Donald Trump para encabezar el Departamento de Comercio.Durante su audiencia de confirmación ante el Congreso, el inversionista multimillonario Wilbur Ross dijo que todos los acuerdos de libre comercio deben reabrirse nuevamente de manera sistemática cada cierto tiempo para asegurarse de que operan de manera conveniente para Estados Unidos.Se expresó a favor del libre comercio, pero resaltó su cercana relación con el Sindicato de Trabajadores Unidos del Acero, que ya lo respaldó, como prueba de que luchará para proteger a los empleados estadounidenses.“El TLCAN lógicamente es lo primero con la que debemos lidiar”, dijo Ross. “Debemos fortalecer las relaciones de la mejor manera posible en nuestro propio territorio antes de ir a otras jurisdicciones”.“Ese será uno de los primeros temas de este gobierno”, añadió. “Creo que se pondrán sobre la mesa todos los aspectos del TLCAN”.Las posturas de Trump en cuestiones comerciales no concuerdan con las de la mayoría de los legisladores republicanos, que en general respaldan los pactos de comercio de Estados Unidos ya que los consideran una manera de impulsar las exportaciones y brindar artículos de consumo a precios accesibles.Pero el comercio es un asunto que genera división en gran parte del país, y los ataques de Trump al TLCAN y a otros acuerdos durante su campaña electoral jugaron un papel importante en partes de Pennsylvania, Ohio, Michigan y Wisconsin, entidades en las que se llevó la victoria.El TLCAN fue negociado y firmado por el presidente Bill Clinton con un amplio respaldo de los republicanos en el Congreso.Los senadores de ambos partidos fueron condescendientes con Ross durante la audiencia de casi cuatro horas de duración, cuyo tono fue mucho más moderado que las de otros designados por Trump.Las declaraciones sobre comercio por parte del nominado al Departamento de Comercio fueron bien recibidas por algunos demócratas, que por lo general son menos entusiastas que los republicanos en lo que respecta a los acuerdos comerciales. (Martín Coronado / El Diario)

