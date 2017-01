Prende alerta aquí tiroteo en colegio de NL

El ataque a balazos de un estudiante de 15 años contra su maestra y tres compañeros en un Colegio de Nuevo León, encendió aquí la alerta en las autoridades de Educación.Desde ayer se pidió a los padres de familia y docentes vigilar el comportamiento de los menores para evitar que se presente una situación similar aquí.Marcela Judith Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte, llamó a la comunidad a mantenerse pendientes de las emociones negativas que puedan expresar los estudiantes y a hacerlas del conocimiento de la autoridad por medio del programa Escuela Segura.A los padres de familia los exhortó a conversar con sus hijos y saber qué problemas enfrentan, qué llevan en su mochila y si presentan un comportamiento inhabitual o violento.De acuerdo con los primeros informes en Monterrey, hay cuatro heridos por el tiroteo, y el menor responsable, quien se pegó un tiro, fue declarado con muerte cerebral.Según las autoridades, el alumno identificado como Federico G.E, era tratado por problemas psicológicos y un día antes anunció el ataque en un foro de Internet.“Pedimos a los padres que ellos sean los primeros motivadores en el hogar para que no haya armas”, dijo César Ruiz, vocero de Educación en Ciudad Juárez.“Y que hablen con sus hijos sobre problemas que pueda haber para que no desemboquen en esto. Este es un trabajo conjunto entre escuelas, docentes y padres de familia”, dijo.Juana María Rosino de Orozco, directora ejecutiva de la organización civil Educación en Valores, calificó como “terrible” el que un estudiante haya disparado en contra de sus compañeros y maestra y posteriormente planeara suicidarse.Este inusual tiroteo, consideró, demuestra que los diferentes actores educativos deben trabajar de manera especial con los sentimientos y las emociones de los niños y adolescentes.“Esto nos tiene que mover. Estamos cayendo en un círculo de insensibilidad, donde la vida humana tiene el mismo valor que un insecto. Ya no nada más son sicarios… ¡Son chicos en una escuela privada! Esto está en todos los ámbitos. No podemos decir que es la pobreza. Es la falta verdaderamente de atender esta parte de los sentimientos y los afectos”, opinó.El atacante de 15 años fue declarado ayer con muerte cerebral.Se informó que sus familiares realizan los trámites legales necesarios para la donación de órganos.La maestra, de 24 años, una menor y otro estudiante ambos de 14 años, siguen en el quirófano, los tres con heridas de bala en la cabeza.Las autoridades declaran fuera de peligro a un menor de 15 años que resultó con una herida en un codo.El secretario general de Gobierno, Manuel González confirmó la muerte del menor que disparó en el Colegio Americano del Noreste.El hecho ocurrió ayer alrededor de las 8:00 horas en el Colegio Americano del Noreste ubicado en el cruce de Paseo del Lago y la avenida Lázaro Cárdenas.El funcionario dijo que existe un video de lo sucedido que ya forma parte de la investigación, en la que se aprecia al menor disparando primero a la maestra, luego a un alumno y luego de apuntar a otros en el salón se disparó a sí mismo.Dijo que se trata de una situación inédita jamás vista en Nuevo León y que habría que regresar a la medida de revisión de mochilas en las escuelas que se aplicó hace años.La Secretaría de Gobernación emitió un comunicado para los medios de comunicación en relación con el manejo informativo de los hechos ocurridos en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León.En el escrito pide no difundir imágenes, voz, nombres completos, datos personales, o cualquier otra referencia que permita la identificación de las víctimas del ataque, aun cuando se modifiquen, difuminen o no se especifiquen sus identidades.Tampoco está permitido difundir los datos personales del autor del tiroteo, ya que es menor de edad.El agresor pudo abrir un foro de Internet en Hispachan, en el que anunció un día antes el ataque. “Mañana es el día” publicó.Además en el espacio, en calidad de anónimo, colocó una imagen de Ted Bundy, el asesino en serie más peligroso de Estados Unidos y que fue condenado a la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, condenado por 14 asesinatos.La promesa del autor del post fue criticada, incluso, recibió el descredito… A lo que la respuesta fueron insultos: “Me vale… si no me creen; sean pacientes hijos…”.Tratando de aumentar la polémica, escribió: “…les pedí su opinión respecto a la “ñ”, ya está todo planeado. Habrá sangre, imágenes y una transmisión en vivo”.Aldo Fasci Zuazua, vocero de Seguridad de Nuevo León, hizo saber a los medios que el autor material del ataque tenía problemas psicológicos y recibía tratamiento.Es un foro llamado “chan” o “tablón de imágenes”, en español, que fue fundado en noviembre de 2011. En este espacio las conversaciones se llevan a cabo de forma anónima y con frecuencia añadiendo una imagen a los posts.Este tipo de foros tomaron popularidad por ser espacio donde atacantes y suicidas dan aviso de sus actos para obtener reconocimiento en Internet. (F.Aguilar/Agencias /El Diario)