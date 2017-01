Agilizan con engomados importación de vehículos

Ante la problemática generada por los ajustes hechos por autoridades federales, en los que se restringió el número de vehículos que se pueden importar a esta ciudad, miembros del Comité Ciudadano para la Reordenación Automotriz presentaron un sistema de engomados que agiliza la actividad, numerando diariamente los vehículos destinados a su cruce a México.Las internaciones de vehículos se hicieron durante años por el cruce Jerónimo-Santa Teresa, pero desde abril de 2016 se realizan por el puente Guadalupe-Tornillo.Además, desde el 2014 se redujo a tres horas el tiempo permitido para cruzar, otro factor que propició congestionamientos viales de los ‘pasadores’.Alejandro Almada, vocero del comité, señaló que antes se hacían filas kilométricas que sólo ponían en riesgo a los importadores, quienes incluso pernoctaban en el cruce fronterizo en espera de que se les permitiera pasar.Sin embargo, esta situación ya no se presenta desde que iniciaron con la colocación de engomados en los autos, a quienes se les respeta el turno.Esta actividad se está realizando desde el 16 de diciembre del año pasado, y diariamente apoyan en la importación de hasta 140 vehículos diarios, todo en coordinación con autoridades federales de Estados Unidos.Almada señaló que esta medida fue para resolver uno de los mayores inconvenientes que tienen al traer a la ciudad los autos que compran en Estados Unidos para revender. Ahora los vendedores ya no tienen necesidad de permanecer en la fila y sólo basta con que reciban su engomado, en donde viene el número de turno.Lamentaron que tuvieran que haber hecho ellos mismos un sistema que les permitiera hacer su trabajo, pues al señalar su problema a la Aduana Mexicana, sólo redujo el número de vehículos que se iban a atender por turno.“Nos da tristeza porque se han hecho muchas gestiones. Esto se estuvo proponiendo por mucho tiempo en la Aduana de México, y ellos le pusieron sólo un remedio parcial y no funcionó, sólo nos complicó más el trabajo”, dijo.Almada agregó que paralelo a esto, promoverán otras acciones urgentes que deberían estar efectuando el Gobierno del estado, tales como la realización de un censo vehicular que ya debería de estar listo por razones de seguridad a la ciudadanía.Estiman que en la ciudad hay cerca de 50 mil vehículos conocidos como “chuecos”.

