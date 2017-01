Reubicarán a quienes queden fuera de escuelas saturadas

Como las escuelas de gran demanda en el nivel básico no podrán recibir a todos los estudiantes que aspiren a ingresar a ellas, las autoridades educativas les ofrecerán ser inscritos en otras que tengan cupo y estén localizadas en áreas aledañas.César Ruiz, vocero de la Subsecretaría de Educación y Deporte, explicó que los planteles darán prioridad a los alumnos que tengan necesidades especiales o aptitudes sobresalientes y enseguida a los que tengan hermanos ya inscritos en algún grado.Uno de los centros educativos que encaran este panorama es la primaria Nicolás Bravo, que se ubica entre las calles Pedro Rosales de León y Valentín Fuentes, junto al jardín de niños que lleva el mismo nombre.Ahí no habrá lugar más que para los hermanos de quienes ya están inscritos en el plantel, porque al menos 60 niños que saldrán del kínder de al lado ocuparán los espacios disponibles, dijo José Ángel Hernández, director de la primaria.“Viene mucha gente, pero no hay lugar”, comentó. “Yo estuve como maestro y ahora estoy como director y siempre ha sido la misma. Las inscripciones son una prueba. Van primero los hermanos y casi con eso se llena, porque aquí mismo tenemos la ‘masa’ que surte. Aquí cada grupo tiene 35 alumnos”.De acuerdo con información oficial, las solicitudes de preinscripción y la documentación requerida serán recibidas en cada escuela de alta demanda los días 1, 2 y 3 de febrero, aunque en las que no están dentro de esta condición el plazo será del 1 al 15.En el caso del nivel preescolar, los papeles de quienes ingresen a tercer grado deben entregarse del 1 al 3 de febrero, mientras que los de los aspirantes a segundo, del 7 al 10 y los de los niños que van a primero, del 13 al 15.Las autoridades de los planteles tienen el encargo de capturar la información en el Sistema de Información Educativa (SIE) y la obligación de publicar los resultados en cada uno el 10 de febrero, de modo que desde ese día y hasta el 15 los padres puedan concluir la inscripción.Luego de matricular a los aspirantes con necesidades educativas especiales y aptitudes sobresalientes, los directivos podrán ofrecer los lugares vacantes el 10 de febrero a las 10 de la mañana mediante un proceso notariado y supervisado por representantes del Consejo de Participación Social y de la Asociación Estatal de Padres de Familia.Los espacios serán sorteados de manera aleatoria primero entre los aspirantes que comprueben su residencia en la zona de la escuela y después entre quienes tengan padres que trabajan cerca.Por último, si todavía quedaran, el mismo esquema sería aplicado para los solicitantes en general.Educación y Deporte aseguró en un comunicado que todos los menores con necesidades educativas especiales y/o habilidades sobresalientes tendrán asegurado un lugar en el plantel que prefieran, siempre que cumplan con los requisitos señalados para las preinscripciones.Pablo Cuarón Galindo, secretario de la dependencia estatal, señaló en días pasados que al nuevo ciclo escolar ingresarán en todo el estado 186 mil 584 estudiantes en los tres niveles de educación básica.De esta cifra, 53 mil entrarán por primera vez a preescolar, 66 mil a primero de primaria y 66 mil a secundaria. (Fernando Aguilar / El Diario)

