Amagan con bloqueo a importaciones

Productores agropecuarios de varias ciudades del estado bloquearán mañana todos los puentes internacionales de Ciudad Juárez, ratificó Heraclio Rodríguez Gómez, coordinador estatal de El Barzón.El cierre va a comprender los carriles de importación y no se contempla afectar a los particulares que circulen en un sentido u otro por los cruces internacionales, al contrario, se les dará paso libre, agregó.Pero todavía no se define si cierran también los carriles de carga que utiliza la industria maquiladora para exportar productos terminados, informó.“No los tomaríamos solamente que dieran marcha atrás al decreto que crea el gasolinazo”, expresó.La toma de los puentes se hará a partir de las 10:00 de la mañana y concluirá por la tarde, pues la intención es permanecer allí todo el día, dijo.La protesta alcanzará todos los cruces internacionales de esta frontera: Jerónimo, Paso del Norte, Reforma, Libre, Zaragoza y Guadalupe, el de Ojinaga y el de Puerto Palomas. Pero es posible que las autoridades “metan la Policía” y los saquen antes, agregó.Ciertamente, la toma de los puentes internacionales va a provocar problemas, pero también causa problemas el decreto que generó el alza en los energéticos, informó.“Vamos a cerrar el carril comercial, pero la gente con sus carros puede ir y venir, no la vamos a afectar, al contrario, vamos a cerrar para que no los revisen”, expresó.Esto significa que a los tráileres que traigan todo tipo de mercancías no se les permitirá pasar a territorio nacional, añadió.La toma de los cruces internacionales será una forma de presionar al presidente de la República y a los diputados federales para que den marcha atrás al alza de las gasolinas y el diésel, se informó.Ellos son las únicas dos instancias en el país que pueden derogar el decreto que creó el “gasolinazo”.Entre las organizaciones que van a participar en esta jornada de protesta se hallan Agrodinámica Nacional, Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), Unión Campesina Democrática (UCD), El Barzón y hasta Onappafa.También se invitó a organizaciones sociales de esta frontera, como RESISSSTE y CNTE, entre otras, para que se sumen a esta actividad.Información dada sobre esta movilización indica que se pretende hacer un movimiento nacional para presionar al presidente Enrique Peña Nieto y a la Cámara de Diputados a dar marcha atrás al “gasolinazo”.La toma de puentes internacionales va a hacerse tanto en la frontera norte como en la sur.Luego habrá una gran marcha nacional en la Ciudad de México el día 31 de este mes y en seguida van a tomar el Congreso de la Unión el día 1 de febrero, lo que coincidirá con el inicio del período de sesiones.El subsecretario de Gobierno estatal, Ramón Galindo Noriega, dijo que este es un problema causado por el Gobierno federal.Lo que debería esperar el Gobierno del Estado es que el Gobierno federal también resolviera los problemas causados por él, agregó.

