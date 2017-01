‘Ofreció comandante Reyes $100 mil por matar a Leyzaola’

El presunto responsable de atentar en contra del extitular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Julián Leyzaola Pérez, rindió declaración ayer para asegurar que la orden de atacar al exjefe policiaco la recibió del entonces coordinador operativo de esa dependencia, Jesús Antonio Reyes Ramírez.Jesús Antonio Castañeda Álvarez quien el 8 de mayo del 2015 detonó un arma de fuego en contra de Leyzaola, cuando este se encontraba afuera de una casa de cambio ubicada en la calle de Waterfill, pidió ayer subir al estrado y declarar ante juez que Reyes le ofreció 100 mil pesos por matar a Leyzaola Pérez.“Necesito declarar que el señor Reyes, el comandante, el que estaba enfrente de la Municipal, él fue con quien me comuniqué y hablé y todo para poder hacer esto que yo hice”, dijo.Tras hacerse pública la versión de Castañeda, el extitular de la SSPM publicó en su cuenta de Facebook “una más para Duarte el exgobernador de Chihuahua, nunca quiso que me declararan en la Fiscalía de Chihuahua, porque el autor intelectual, trabajaba para él y su cómplice González Nicolás...mugrosos... las libertades que te da el poder”.Castañeda Álvarez agregó en su declaración que “yo estuve ahí, ahí me miro y todo, ya tenía tiempo queriendo comunicarse con alguien que pudiera hacer ese trabajo y todo y a mí me lo comunicó un chavo, un amigo mío y me dijo que así así”.“No ta (sic) bien y fui al salón ese y ahí me topé con el comandante y todo y ahí me ordenó que así así y todo, quería declarar nada más que tenía miedo declarar por la posición que tenía él”, afirmó minutos antes de que un Tribunal de Control dictara un fallo condenatorio en su contra.Ayer Jesús indicó que la versión que rindió el 8 de mayo, horas después de que fue detenido, es falsa. En aquélla ocasión aseguró que había baleado a Julián Leyzaola porque este quiso violar a su hermana pero ahora quiere decir la verdad porque “me llevé por delante una persona que no tiene nada que ver”. Aunque dijo temer a represalias.En otra parte de su declaración y a preguntas de un agente del Ministerio Público, Castañeda Álvarez aseguró que se reunió con Reyes Ramírez –quien renunció a la SSPM en los primeros días de enero- como un mes o tres semanas antes del atentado y en el estacionamiento del bar “Tres Mentiras” de la avenida Manuel Gómez Morín.El declarante indicó que un amigo de él le avisó del “trabajo” y después agentes de la SSPM prácticamente lo llevaron detenido para que se entrevistara con Reyes Ramírez, quien portaba el uniforme de la corporación.Además afirmó que el día que acordó el “trabajo” con Jesús Antonio Reyes, este le entregó 50 mil pesos y le ofreció un arma de fuego pero él ya contaba con una pistola gris chica calibre .380.En otra parte de su declaración refirió también que Reyes le dijo por dónde circulaba Leyzaola y que tripulaba una camioneta Comander, y al momento del ataque se acercó por la ventana y le disparó sin cruzar palabra.“La verdad no he tenido comunicación con Reyes ni nada porque de antemano cuando yo tuve la plática con él ahí en el estacionamiento me dijo tú no te preocupes en caso de que a ti te lleguen a agarrar la judicial o algo que tú tengas un atentado o cualquier cosa tú puedes tener el respaldo mío”, expresó.“En cualquier cosa que tú necesites aquí estoy y ahí en el mismo estacionamiento me dio 50 mil pesos y me dijo acabando de hacer todo eso tú me arreglas y yo te pago todo lo demás”, aseguró sin precisar si el resto del dinero le fue entregado.El continuar con el interrogatorio, Castañeda Álvarez refirió que conoció a una muchacha que trabaja en la casa de cambio donde se encontraba Leyzaola al momento que él le disparó y ella le dijo que el jefe policiaco cambiaba dinero en ese negocio como dos o tres veces por semana y entre las 9 y 11 o 12 del día.Además refirió que el otro detenido Hugo Alonso Cerenil Luna no sabía lo que él iba a hacer y ese 8 de mayo lo llevaba a la zona Centro a realizar compras pero al pasar por la zona de Waterfill vio a Leyzaola y decidió bajarse a dispararle y le detonó las únicas tres balas que traía en el arma de fuego que portaba.La declaración de Castañeda se prolongó por 15 minutos aunque solamente un minuto y 44 segundos declaró de forma libre, el resto del tiempo respondió a preguntas del fiscal, quien después le dijo al juez Alberto Ocón Campo que se había pactado un procedimiento especial abreviado para sentenciar tanto a Castañeda como a Cerenil Luna.El agente del MP pidió una pena de cuatro años y seis meses de cárcel para Castañeda Álvarez por el delito de homicidio en grado de tentativa contra Leyzaola y cinco años un mes de prisión para Hugo Alonso Cerenil por el mismo ilícito así como por la posesión de 12 dosis de cocaína que fueron encontrados en el vehículo usado para atacar al entonces titular de la SSPM.Como reparación del daño se solicitaron más de 535 mil pesos; además se demandó el pago de 76 mil 779 pesos por la incapacidad total y permanente causada a Julián Leyzaola, quien quedó con una paraplejia y 959 pesos de gastos de alimentos.Ayer el juez Ocón Campos dictó el fallo condenatorio y el próximo viernes a las 13:00 horas dictará la sentencia, sin poder rebasar la pena solicitada por el MP.• Fue excoordinador operativo de la SSPM y antes se desempeñó como coordinador de la Unidad de Detenidos de la FGE Zona Norte. También fue comandante de Tránsito Municipal del distrito Centro.• Fue acusado por el extitular de Seguridad, Julián Leyzaola Pérez de ser el autor intelectual del atentado que sufrió el 8 de mayo del 2015 en la avenida Internacional. Declaró en una entrevista que su atacante le dijo antes de dispararle “mensaje del dire Reyes”.• El pasado 5 de enero, Reyes Ramírez renunció a su cargo de la SSPM.• Reyes Ramírez tiene 32 años de edad, ha dedicado 11 a su carrera policial; es licenciado en Derecho y concluyó la maestría en Criminología, Criminalística e Investigación.