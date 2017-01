Ganan juarenses 'el gordo' de la Lotería

Juarenses ganaron 'el gordo' de la Lotería Nacional. Un maestro de nivel superior fue el que acaparó la mitad de los 10 millones de pesos del premio mayor. Identificado solamente como Sabino, de 65 años, informó que compró 10 de los denominados “cachitos” y días después bajo Géminis 1314 se registró el gran premio.“Yo ni sabía nada hasta que fui a comprar otro número y me fijé que me gané ese dinero”, expresó vía telefónica al solicitar el resguardo de su identidad por seguridad.Él se desempeña como docente en una universidad local y cuenta que no tiene esposa ni hijos. Hasta ayer dijo no saber aún en qué gastará su premio.Dice que destina máximo 100 pesos por semana para esta actividad pues en la mayoría de las ocasiones recupera la inversión, aunque el pasado domingo fue el afortunado ganador.El boleto fue comprado en un puesto de lotería ubicado sobre la calle Miguel Hidalgo casi esquina con Otumba de la zona Centro.Miguel, amigo del ganador y también comprador de boletos de Lotería en dicho establecimiento, asegura que se siente contento de que Sabino haya resultado con la suerte de llevarse parte del premio mayor.“Es amigo mío, él me platicó que le pegó al gordo, nos conocemos desde hace muchos años, siempre llega a mi tienda antes de irse a su trabajo”, indicó.Los compañeros de trabajo de Sabino relataron que el hombre es una persona cumplida y dedicada en su labor, lleva más de 20 años en la institución.Con base en la página oficial de la Lotería Nacional el sorteo se llevó a cabo el pasado 15 de enero por una bolsa de 10 millones de pesos.Erick Emanuel Garibay Caballero, encargado de uno de los módulos de venta, expresó que el vendedor del premio mayor fue Pascual Villegas.Explicó que aunque la bolsa total era de 10 millones de pesos, Sabino solamente compró 10 de 20 “cachitos” por lo que le tocó solamente la mitad del premio.“Le van a quedar como 4.5 millones de pesos porque hay porcentaje que se les debe de descontar como impuesto”, afirmó Garibay Caballero.Platicó que los mayores compradores son personas de la tercera edad. “La gente joven no le tiene tanta fe a estos juegos”, refirió.Dijo que hay personas que desconfían de la autenticidad de la lotería, sin embargo Sabino hoy es una prueba de la transparencia de los premios.“La gente no cree pero nosotros tenemos aquí muchos boletos que hemos canjeado y aquí mismo los pagamos”, afirmó mientras mostraba cúmulos de ‘cachitos’ apilados en sus archivos.Expuso que hay diversas maneras de ganar, desde los boletos sorteos especiales, zodiaco o raspaditos. Si el premio es menor a los 10 mil pesos, se paga directamente en los puntos de venta.Señaló que los precios de los billetes son de 10, 15, 20, 25, 50 hasta 100 pesos cuando hay un juego especial.Actualmente en la ciudad hay 30 billeteros oficiales, de los cuales reparten a cinco vendedores más, cada uno ubicados en diversos puntos, es decir casi 150 personas dedicadas a esta labor.Con base en los reportes de la Lotería Nacional hace aproximadamente dos meses cayó el “gordo” con una bolsa de 600 mil pesos.Garibay Caballero, destaca que las probabilidades de ganar van de uno entre 100 participantes. “Ya es la suerte de cada quien”, expresó. (Maricela Morones / El Diario)

