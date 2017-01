Inicia juicio oral contra señalado por extorsión

Un juicio oral inició ayer en contra de un hombre acusado de haber incurrido en el delito de extorsión durante el año 2010.El acusado, José Raúl Ordaz Chávez, es el único que falta de ser sentenciado por esos hechos, pues ya recibieron un fallo cinco personas más. Todos se apegaron a un procedimiento especial abreviado para recibir una reducción del castigo.De acuerdo con la acusación presentada por un agente del Ministerio Público (MP) los hechos iniciaron en marzo de 2010 cuando la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– comenzó a recibir llamadas en las que le exigían que pagara 5 mil pesos como “cuota” o de lo contrario matarían a su familia y le quemarían su negocio, motivo por el cual accedió a pagar el derecho de piso.Con el paso del tiempo, la víctima no pudo entregar esa cantidad y pagó dos mil pesos cada semana.Posteriormente presentó una denuncia y el 3 tres de diciembre de 2011, se implementó un operativo por parte de agentes ministeriales, quienes ya sabían en qué vehículo iban los responsables de cobrar la cuota y a qué hora se efectuaría la entrega.En aquella ocasión fueron detenidos José Ramón Galaviz Ávalos; Francisco Morales Santillán, “El Pancho”; Gonzalo Arturo González, “El Tury”, éstos tres ex empleados de la víctima. Así como a José Rodrigo Reyes Ávalos “El Pepe” y Melchor Enrique Bermúdez Avalos, “El Quique”, quienes actualmente ya fueron sentenciados, y José Raúl Ordaz logró darse a la fuga y fue detenido tiempo después.Ayer el fiscal a cargo de la carpeta refirió que Ordaz fue el autor intelectual de las extorsiones además trabajaba con la víctima y esta le entregaba el dinero para que lo llevara a los cobracuotas pero un día la afectada decidió pedirle a otro empleado que acompañara a José Raúl Ordaz y este se molestó y después al ir a dejar el dinero, Ordaz decidió tomar una parte del efectivo de la “cuota” para dársela a su compañero y lo mandó a comprar cervezas presuntamente para evitar que el testigo viera a quién le iba a entregar el dinero.Uno de los otros involucrados resultó ser familiar político de José Raúl Ordaz, indicó el fiscal.Por su parte el defensor indicó que las pruebas reunidas por el MP son insuficientes y que su representado no se encontraba en la ciudad al momento que ocurrieron esos hechos.Ayer el Tribunal dio lectura a la acusación y tanto el Ministerio Público como la defensa presentaron sus alegatos pero no se desahogó ningún testigo, eso se realizará hoy pues el fiscal solicitó que la primera en rendir declaración fuera la víctima.

