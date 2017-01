Sancionan a tortillerías por no mostrar precios

Derivado de los operativos de vigilancia que lleva a cabo la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en los precios de los productos de la canasta básica, se colocaron sellos de suspensión en siete tortillerías de la ciudad, informó el delegado Iván Lara Rendón.El funcionario señaló que la irregularidad detectada en todos los casos corresponde a no tener a la vista y disposición de los clientes el precio total del kilo o medio kilo de tortillas, lo que los hizo acreedores a un sello de suspensión como medida precautoria.“Hemos iniciado un proceso administrativo y se han colocado sellos de suspensión hasta que subsanen la irregularidad. Estamos atentos para seguir estas visitas de verificación. También nos estamos enfocando en los mercados de abastos para verificar precios del pollo, huevo, pan y otros productos”, declaró.Las tortillerías sancionadas son El Molino, Cantunas, Bruselas, La Más Rica, Zaragoza, Constitución y Valle del Sol, cuyos propietarios tendrán que responder con una multa económica que les será interpuesta a la medida de sus posibilidades de pago una vez que termine el proceso administrativo en su contra.Lara Rendón señaló que el precio del producto en los diversos establecimientos oscila entre los 9 y los 16 pesos el kilogramo, y que varía según la materia prima. Aclaró que hasta el momento no han detectado un solo lugar en el que vendan más allá del precio máximo, o que no esté justificado.Sin embargo, llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier tortillería con irregularidades tales como no tener a la vista los precios, o en los que crean que las básculas están mal calibradas y no se les vendan los kilos completos.“Lo que hemos visto es que el precio máximo que se está vendiendo aquí en Juárez es de 16 pesos, no hemos detectado incrementos injustificados ni en la masa ni en la tortilla, no hemos detectado ningún establecimiento por encima de ese precio (…) Al momento de verlo estaremos sancionando e inmediatamente aplicando la medida precautoria”, concluyó. [email protected] ón.diario.com.mx

