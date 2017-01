Paralizan maquilas inversiones por Trump

Mientras el mundo está a la espera de lo que pueda pasar a partir del viernes, cuando Donald Trump asuma la Presidencia de Estados Unidos, en Juárez los estragos ya se sienten.Ante la incertidumbre, la industria maquiladora paralizó sus inversiones, mientras que el dólar se mantiene por encima de los 22 pesos y los efectos son en cadena. El sector de la construcción y el ramo hotelero resienten el golpe, sin dejar atrás el gasto familiar fracturado por el alza de precios, indicaron especialistas.El alcalde de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, informó que dos maquiladoras tienen detenida una inversión de más de 80 millones de dólares, lo que se suma a otras frenadas y dadas a conocer por Index.“No nos han dicho que van a cancelar, pero sí que esperarán uno o dos meses después de que asuma (Donald Trump) que ya es este viernes, para seguir con los proyectos de inversión”, explicó el presidente municipal.De acuerdo con líderes de los sectores, en la construcción los insumos enfrentan alzas sin precedentes que elevan los costos, mientras en los hoteles la ocupación ya se desplomó porque depende de la maquiladora y el turismo consular.El impacto de mayor peso se espera en la industria maquiladora, que ya está amedrentada por los mediáticos anuncios de las Tres Grandes del mundo automotriz. General Motors, Ford y hasta Fiat-Chrysler, han accedido a la presión de Trump y han abandonado inversiones en México para crecer en Estados Unidos.El presidente electo ha amenazado con un impuesto fronterizo de hasta 35 por ciento a las empresas que fabrican en México para vender en Estados Unidos.La presidenta de la Asociación de Maquiladoras Asociación Civil (AMAC-Index Juárez), María Teresa Delgado Zárate, aseguró que las políticas de comercio exterior de Donald Trump –como la imposición de aranceles y la repatriación de empresas– afectarán a los consumidores de Estados Unidos, porque la producción será más cara y eso implica precios más altos.“Perjudicaría a los estadounidenses, porque a nosotros no nos afectan sus impuestos como país, le afecta a nuestros clientes estadunidenses quienes tendrán que asumir los costos del impuesto o de mano de obra más cara en su país”, dijo.Delgado Zárate indicó que el 20 de enero será un parteaguas, pues cada empresa decidirá si lo propuesto por Trump le afecta a sus finanzas.La presidenta de la AMAC-Index Juárez aseguró que existen otras opciones para establecer acuerdos comerciales y no nada más Estados Unidos.“Tenemos que volver a ampliar el abanico de operaciones donde nosotros podamos buscar defender nuestro trabajo y nuestra competitividad”, agregó.Una semana atrás, la presidenta de Index indicó que había inversiones y ampliaciones de maquiladoras, en pausa, a la espera de lo que suceda con el cambio de gobierno.Efectos en cascadaLos productos están más caros para los juarenses en gran parte por el factor Trump, que ha sido el factor de mayor peso que ha llevado el dólar de los 18.30 a los 22 pesos por uno en el mercado internacional de mayoreo Forex.Érika Donjuán Callejo explicó que este aumento del dólar pega directamente a los productos importados, que son una gran parte de lo que consumen los juarenses.En el 2016, la inflación en Juárez llegó a 4.80 por ciento, la cifra más alta en seis años.El otro golpe que ya están recibiendo los juarenses llega a través de los energéticos, pues también son importados y se encuentran ligados al precio del dólar.El gas natural presentó una inflación de 26 por ciento, la gasolina de alto octanaje 26 por ciento y el combustible de bajo octanaje 30 por ciento.Cristina Cunningham Hidalgo, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), dijo que todos los incrementos pegan tanto a consumidores directos como a negocios.Señaló que hay establecimientos que están en la disyuntiva sobre si cerrar o no, ya que no se puede sostener el precio por el alto costo de los insumos, pero tampoco se puede subir el menú porque los salarios están estancados y los consumidores no querrán pagar.Hasta ahora el sector construcción no ha visto un freno en cuanto a las naves que se edifican, pero ya sufre el encarecimiento de los insumos.El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Manuel Gilberto Contreras Lara, señaló que al menos 15 naves para maquiladora se encuentran en proceso de edificación, sin que hasta el momento se haya girado una orden de detenerlas.Dijo que atraer una inversión toma hasta 4 años, y la decisión de moverlas no es tan fácil, porque implica llevar maquinaria, cancelar contratos, etcétera.Tampoco la obra local se ha frenado, aunque sí se ha encarecido.Aunque no precisó una cifra, el incremento del dólar, que superó el 20 por ciento en el 2016, tiene un grave efecto sobre los insumos de la construcción, que van desde varilla hasta unidades paquete de clima, que dependen del tipo de cambio en dólares.Los dos rubros que generan el mayor movimiento en el gremio de la hotelería local están en la mira del próximo presidente de Estados Unidos: trámites migratorios e industria maquiladora.El magnate asume la presidencia este viernes 20 de enero, pero la ocupación hotelera ya se desplomó, lo que es atribuido por representantes del sector a la incertidumbre que priva sobre este acontecimiento.Baja ocupación hoteleraMartín Alonso Cisneros, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Ciudad Juárez, dijo que enero de 2017 inició con una ocupación por debajo del 40 por ciento, cuando ya tenía dos años que comenzaban con una tasa superior al 60 por ciento.Detalló que dicha actividad económica depende de la gente que viene a hacer trámites al Consulado de Estados Unidos en Juárez, cuya zona hotelera es la más pujante, además del turismo de negocios.Recordó que Trump ha declarado que modificará los protocolos para obtener los documentos necesarios para internarse en Estados Unidos, como visas de turista y permisos.Jorge García Gutiérrez, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (Ampi), mencionó que al ser la maquiladora el principal creador de plazas y si las políticas proteccionistas de Trump ‘tumban’ los planes de contratación, el consumo también caerá y por ende perjudicará a los inmobiliarios en las operaciones de compra-venta.Refirió que esto implicaría un freno en el crecimiento de las bienes raíces, que permanecieron estancadas por años y esta hace poco vieron una recuperación.Jesús Andrade Sánchez Mejorada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), indicó que sí existe incertidumbre sobre lo que pasará una vez que llegue Trump al poder.Indicó que por lo pronto la mayoría de las compañías están afectadas por el precio del dólar, que ha aumentado más de 20 por ciento desde la elección en Estados Unidos. 