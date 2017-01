Ya hay escuelas llenas para el próximo ciclo

Aunque aún no empiezan las preinscripciones, escuelas de nivel básico del suroriente de la ciudad ya reportan pocos espacios para los alumnos.Tal es el caso de la primaria Federico de la Vega Mathews, en donde tienen apenas 70 lugares para primer grado, afirmó Rosa Luisa Mendoza Solís, directora del plantel.Refirió que la mayoría de los cupos ya fueron destinados a los hermanos de los estudiantes o los solicitarán niños que están por egresar del preescolar Chihuahua, ubicado a un costado de la primaria, en el fraccionamiento Cerradas de San Pedro.“Yo creo que no vamos a poder cubrir las solicitudes del kínder”, expresó la encargada de la primaria. “Son más de 100 niños del jardín que buscan un lugar en el siguiente nivel”.A la primaria, que cuenta con 430 alumnos, siempre llegan padres de familia a buscar un lugar para sus hijos ya que el índice de la población en la zona es alta, dijo Mendoza Solís.Estimó que habrá una saturación cuando inicien las preinscripciones, es decir, a partir del 1 de febrero.Para la directora un turno vespertino sería ideal, pero todavía no lo han planteado ante las autoridades educativas.“Tenemos que tomar en cuenta que no hay condiciones óptimas para los niños”, indicó.Actualmente los estudiantes toman clases en aulas móviles, por lo que próximamente comenzarán con la construcción de seis salones.“Será un apoyo que nos brindó la Fundación Nissan porque Educación no ha resuelto nada de las nuevas peticiones”, expresó.Se solicitó la versión de Judith Soto Moreno, titular de la Subsecretaría de Educación y Deporte, pero no se obtuvo respuesta.Patricia Arreola Esparza, directora del jardín de niños Chihuahua, afirmó que tienen seis grupos, cinco de tercer grado y en el sexto trabajan con niños de primero y segundo.“Tenemos una demanda muy alta, por falta de espacio no le pudimos dar atención a los niños de segundo y primero”, lamentó.Actualmente los alumnos toman clases en seis viviendas prestadas por una empresa constructora, a falta de una escuela.Las autoridades de Educación estipulan que cada grupo de preescolar debe de ser máximo de 30 niños, pero en esas condiciones se tuvieron que reducir a 20 por casa.“Estamos desperdiciando casi 10 lugares en cada uno de los seis grupos”, expuso la directora. El ciclo anterior el jardín tuvo una lista de espera de casi 60 espacios, y prevé que este año sea una cantidad similar.Dijo esperar que la creación del kínder Guillermo González Camarena, ubicado en el fraccionamiento Las Arecas, aminore la cantidad de solicitantes. Pero dicho plantel solamente cuenta con cuatro salones móviles para los tres grados. (Maricela Morones / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.