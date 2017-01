Afectarán bloqueos de puentes a maquiladoras

Luego de que organizaciones civiles amagaran con tomar los puentes el viernes para protestar contra el “gasolinazo”, la Asociación de Maquiladoras A.C. (AMAC-Index Juárez) señaló que los bloqueos generarán una afectación de millones de dólares por el cese de la importación de insumos y exportación por los cruces de El Paso, Texas.Ante la amenaza, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició ayer con operaciones extraordinarias que durarán hasta dos días después de la manifestación, para evitar afectaciones en la entrada o salida de cargas al país.La presidenta de la AMAC-Index Juárez, María Teresa Delgado Zárate, aseguró que si se cumple la amenaza de bloquear los puentes internacionales habrá consecuencias similares a las generadas a principios de enero, cuando las plantas ubicadas en Juárez perdieron más de 15 millones de dólares por las protestas presentadas en las carreteras estatales.“A nosotros nos afectan como industria porque no nos llegan nuestros insumos, porque en este caso están mencionando que van bloquear la entrada norte a sur para la importación y nos parará nuestra cadena de producción”, dijo.Delgado Zárate dijo que las empresas que trabajan bajo el modelo ‘Justo a Tiempo’ (Just in Time) serán las más afectadas por la falta de suministros, debido a que no tienen la capacidad para almacenar el producto de exportación por mucho tiempo y dependen de la constante llegada de insumos para transformarlos conforme llegan.Señaló que la organización estableció contacto con el Gobierno del Estado y Consejo Nacional de Index para tomar “providencias” que eviten afectaciones económicas.Las organizaciones civiles amagaron con protestar en todos los cruces internacionales de Jerónimo, Paso del Norte, Reforma, Córdova de las Américas, Zaragoza y Guadalupe, así como, Ojinaga y de Puerto Palomas de Villa.El SAT anunció que la Aduana autorizará todos los servicios extraordinarios que sean necesarios para despachar las operaciones que se soliciten del 17 al 19 de enero.Asimismo, anunció que el sábado 21 y el domingo 22 habrá operaciones extraordinarias para atender importaciones y exportaciones que hayan sido afectadas por las protestas programadas para el próximo viernes.El 20 de enero, informó la dependencia, el administrador de la Aduana decidirá si se limitará parcial o totalmente el servicio aduanero y flujo vehicular de carga y vehículos ligeros, “a fin de resguardar la integridad de los usuarios y evitar confrontaciones (con los manifestantes)”.El comunicado señala que se permitirá la importación o exportación de mercancía por una aduana distinta a la declarada en el pedimento, con previa coordinación entre los cruces involucrados, y sólo los trámites de rectificación no se considerarán.Señaló que otorgarán “facilidades previstas en reglas generales de comercio exterior, evitando actos de molestia a los usuarios” y mantendrán desactivado el DODA QR.

