Fiona, Luzbel o Ax, nombres vetados por el Registro Civil

Padres que quieren nombrar a sus hijos como Fiona, Luzbel, Ax e Ivoraf, entre otros apelativos “denigrantes”, son rechazados por personal del Registro Civil.“Hay nombres que hemos tenido que negar porque definitivamente no corresponden a un sustantivo propio para un infante”, dijo Javier Palacios Reyes, coordinador de Oficialías del Registro Civil en esta ciudad.Por esa razón exhortó a los padres de familia que planean registrar a sus hijos a reflexionar sobre los nombres que están eligiendo para ellos.El funcionario dijo que ha habido casos en que quisieron llamar a infantes Iggi, Yerly, Soho y Jooha.“Para empezar, esos sustantivos no corresponden a un nombre ni se define el sexo del portador, agregó. “Normalmente el error en que se incurre es tratar de hacer combinaciones de nombres o apellidos, lo que genera algunas consonancias pero no corresponden con lo que es un nombre”.El Código Civil indica en su artículo 60 las limitantes que existen para ponerle un nombre a un infante, informó el funcionario.Por ejemplo, no debe tener más de dos sustantivos, no se constituirá con palabras denigrantes ni números y no se emplearán apodos.Palacios Reyes dijo que aunque se respeta la soberanía de los padres para nombrar a sus hijos, también se debe respetar el derecho de los niños a llevar un nombre digno y una identidad, lo que además constituye un derecho humano.“Se pide a los padres que sean sensibles respecto a las consecuencias que la vida puede traer a las personas que porten alguno de los nombres como los mencionados”, expresó.Esas palabras no corresponden a sustantivos propios, ni al idioma español, informó. Por lo tanto, fueron negados. (Horacio Carrasco / El Diario)• Ivoraf• Iggi• Yerly• Soho• Jooha

