Viven junto al río… ¡de aguas negras!

Un río de aguas negras corre a lo largo de 700 metros, desde las calles Serapio Rendón y Pascual Jaramillo en la colonia Corregidora, hasta las calles José García Cuadra y Mariano Escobedo de la colonia Anáhuac.La fuga nace afuera de la vivienda de Elvira Collazo y en la casa de su vecina de al lado, donde dos de los registros se encuentran tapados.Mencionó que este problema tiene meses, “como ocho meses, desde el verano”, dijo que el problema se originó en la tubería que estaba quebrada, pero que abrieron la calle, fueron a componerla y el problema resurgió.“De los vecinos de abajo vino una señora a echarme la culpa, a reclamarme y pues el problema no es conmigo”, expresó. Agregó que hasta le reclamaron que el hijo de la vecina esté enfermo.Explicó que pese a interponer varios reportes, en una ocasión en la que acudió a pagar su recibo a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, le dijeron que había otras prioridades.José Santana de 34 años vive con su familia sobre la calle Pascual Jaramillo y el flujo de agua verdosa pasa justo frente a su casa.“Yo he ido a la Junta de Agua del eje y me dan largas: y ya van, y ya van, y ya van, pero no vienen”, dijo José.“Lo que nos comentaron es que la tubería del drenaje tiene un tapón; tienen que abrir la calle para destaparlo, pero cada vez que vienen ponen la máquina con la que destapan la línea, se quedan cinco minutos, se van y la corredera de agua sigue”, agregó.Comenta que cuando el sol calienta el pavimento, sobretodo en verano, la peste es insoportable y los mantiene en una condición insalubre.Agregó que sus tres niños están enfermos de la tos y que no les permite salir por miedo a infecciones más graves, ya que son pequeños y tienden a querer jugar con el agua.De la calle Pascual Jaramillo, gira hacia el norte en la calle Maclovio Herrera, para virar hacia al este en la calle Juan José Méndez, baja una cuadra y sube por la Luis Moya, hasta topar en Esteban Coronado, de nuevo sube en la Juan Álvarez, hasta la Mariano Escobedo para terminar un poco más adelante de la calle José García Cuadra, en este último punto, la colonia ya cambia de Corregidora a Anáhuac.En la esquina de las calles Mariano Escobedo y José García Cuadra vive Héctor Uribe, quien identificó el problema también desde hace meses “Ya reportamos varios vecinos, pero no vienen”, mencionó.

