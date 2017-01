Impiden viejas multas obtener la licencia

Decenas de guiadores batallan para revalidar sus licencias de conducir porque en el padrón de la dependencia que las expide aparece que adeudan infracciones, a pesar de que las cubrieron hace uno y hasta dos años.Américas Vargas López, supervisora administrativa de la Oficina de Licencias Digitales, dijo que se trata de restricciones jurídicas que son impuestas directamente en la Dirección General de Tránsito.Se supone que esa restricción es para que una persona, en caso de que le apliquen una multa cuantiosa, no vaya y saque otra licencia y así burle el pago de la sanción, agregó.Pero sucede que los automovilistas pagan las multas y por alguna situación les sigue apareciendo la retención, lo que significa que en Tránsito no desactivan esa función, informó.Diariamente se presentan por lo menos tres casos de este tipo en la oficina que opera en la Unidad Administrativa “José María Morelos”, más las que surgen en el módulo de la calle Mitla.El candado surge en el padrón de la Oficina de Licencias cuando se captura o “jala” el nombre del guiador que va a revalidar su licencia, expresó.Y mientras tengan ese candado, no se les puede capturar información ni imprimirles su nuevo documento, dijo.Por lo tanto, tienen que regresar a la gente y pedirle que vaya a la Dirección General de Tránsito para que vea esa situación, agregó.“Algunas personas refieren que su multa fue hace uno o dos años y que ya la pagaron”, expresó.Dijo que va a ver este problema con su jefe para que este acuda con funcionarios de la Dirección General de Tránsito y que esto se resuelva.Hay que ver porqué no se quitan esos candados desde el momento en que los contribuyentes pagan sus multas, agregó.“Mientras tengan esa restricción, nosotros son podemos tramitarles”, expresó.Dijo que en la oficina estatal no tienen claves ni forma alguna de retirar esa restricción y que los guiadores puedan hacer el trámite de su nueva licencia.“Todo eso viene directamente desde Tránsito, donde imponen las restricciones y luego no las quitan aun cuando el guiador ya pagó”, agregó.Informó que muchas veces la retención o candado no aparece cuando se hace la captura de datos, sino a la hora de imprimir la nueva licencia.El mismo automovilista tiene que ir a la Dirección General de Tránsito a solicitar que le desactiven la restricción, expresó.

