Alistan preinscripciones

Del primero al 15 de febrero se llevará a cabo el período de preinscripción para alumnos de preescolar, primaria y secundaria que vayan a ingresar a escuelas adscritas al Sistema Estatal de Educación, informó Pablo Cuarón, secretario de Educación y Deporte de Gobierno del Estado.El objetivo, explicó el funcionario, es que las autoridades educativas tengan la información básica para planear la contratación de docentes, la ampliación de los espacios y la adquisición de libros de texto gratuitos, útiles escolares y equipamiento.“Es muy importante porque se hace este procedimiento única y exclusivamente para poder planear la demanda que viene en el estado y para que no le falte a ningún niño un lugar, un maestro, un libro y toda una preparación”, dijo.Los niños con 5 años cumplidos al 31 de diciembre de 2017 deben preinscribirse en el tercer grado de preescolar del 1 al 3 de febrero.La fecha para los de 4 años que van a segundo grado de preescolar es del 7 al 10 de febrero, mientras que los de 3 años cumplidos deben hacer el trámite del 13 al 15 de febrero para ingresar a primero.El funcionario informó que los menores de ese nivel educativo con necesidades especiales o aptitudes sobresalientes tendrán un lugar en el plantel de su preferencia.Si el cupo de la escuela se agota conforme a los grados, se brindará orientación a los padres o tutores para que inscriban a los menores en las escuelas que cuenten con espacios disponibles en turnos matutino o vespertino, señaló.Cuarón destacó que la constancia de inscripción es totalmente gratuita y no podrá condicionarse su entrega.El segundo criterio de preferencia los tendrán los solicitantes que tienen hermanos inscritos en la escuela, de primer a tercer grado.Enseguida si reside en el área cercana a la escuela y después si el padre o madre labora en dicha área.Si tras aplicar estos criterios hubiera cupo, serán inscritos todos los solicitantes que cumplan con la edad requerida, según el grado a cursar, hasta agotar los espacios disponibles.La documentación necesaria es CURP, Cartilla Nacional de Salud (original y copia), comprobante de domicilio (original y copia) e identificación oficial del padre, madre o tutor (original y copia).Los menores con necesidades educativas especiales o aptitudes sobresalientes deben presentar diagnóstico (médico, psicológico y/o educativo) emitido por una institución oficial.En lo que se refiere a primaria, agregó Cuarón, en las escuelas de alta demanda existe un proceso de asignación equitativa. En este caso, las solicitudes y documentación requerida a los aspirantes de nuevo ingreso se recibirán los días 1, 2 y 3 de febrero de 2017.De tener espacios disponibles, el 10 de febrero a las 10:00 horas se desarrollará un proceso aleatorio para la asignación de los espacios vacantes, dio conocer.El mismo 10 de febrero se publicarán en cada plantel los listados de alumnos seleccionados, para que del 10 al 15 de febrero se finiquite su inscripción.Los aspirantes que no sean seleccionados en este proceso, recibirán la información sobre los planteles que dispongan de espacios en la misma área de influencia.El funcionario informó que todos aquellos que están en la escuela y tiene asignado un lugar y están en la matrícula de la escuela, no tienen que ir a preinscribirse. 