Narran fronterizos momentos de terror en Playa del Carmen

Residentes de Juárez y El Paso que acudieron a un festival de música electrónica en Playa del Carmen, les tocó vivir el terror que desató los hechos violentos ocurridos en el bar Blue Parrot.Hilda, una residente paseña, relató que se encontraba junto con varios amigos en un hotel cercano al mencionado bar y hasta el lugar llegó gente llorando y llena de pánico pidiendo refugio.“Escuchamos gritos y vimos a personas corriendo en la calle Quinta. No sabíamos que honda y algunos de nuestros amigos nos hablaron para decirnos que habían escuchado balazos y ellos se habían escondido en un hotel”, relató esta tarde la joven al llegar al aeropuerto Abraham González.Dijo que una de sus amigas sí estaba dentro del bar, pero como la música estaba muy fuerte no sabía qué estaba pasando hasta que comenzaron a decir que estaban balaceando, pero no los dejaban salir del lugar.“Mi amiga me contó que tenían mucho miedo, pero no los dejaban salir. Ella al escuchar los disparos más cerca comenzó a correr y brincó una reja, pero antes se cayó y unos hombres la ayudaron salir a la calle, donde se metió a un taxi y le pidió al conductor que por favor la sacara de ahí”, expresó.Hilda, dijo que por suerte ella y sus amigos decidieron quedarse en el hotel pese a que ya habían acordado que iban ir esa noche al bar.Agregó que después de que se conoció el hecho sus familiares y amigos les preguntaban que si estaban bien, sino les había pasado nada.“Por algún motivo nuestros amigos no llegaron al bar y en nuestro caso por suerte decidimos no ir”, expresó.Manuel Escapita, promotor y organizador de tours a destinos donde se expone música electrónica, también relató su experiencia al llegar al aeropuerto de esta frontera.Dijo que al menos un grupo de 60 juarenses se encontraban en Playa del Carmen anoche, durante el ataque en el bar.“Todo mundo estaba emocionado por el cierre ya que era el último día, algunos se fueron al Blue Parrot y nosotros nos fuimos a la Mezcalina; estábamos a gusto hasta que se vino la estampida de gente hasta el lugar donde estábamos, pensamos que se trataba de una riña pequeña hasta que se desató más el pánico y chocaban”, relató.Dijo que cerraron la puerta del bar y la gente comenzó a entrar en pánico, llorando y tratando de entrar, pero les cerraban las puertas del lugar.“Me topé con los del viaje y algunos tuvieron la mala fortuna de si estar dentro del evento y tener que estar saltando las bardas. Algunos dicen que escucharon disparos y corrieron para salir por donde pudieron. De rato supimos que todos los del viaje estaban bien y en nuestro caso estábamos a dos bares del Blue Parrot”, expresó.Agregó que no le tocó la mala fortuna de dejar alguien lesionado y todos regresaron bien.