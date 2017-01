Inician investigación por cobros en Cereso

Luego de que un grupo de internos del Cereso 3 de Ciudad Juárez denunció que el personal carcelario les cobra para recluirlos en áreas seguras y de que en el módulo 17 obligan a los reos a profesar una religión, la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales inició una investigación y si se reúnen datos que corroboren la queja se notificará a Asuntos Internos para sancionar a los involucrados.La vocera de la Fiscalía de Ejecución de Penas, Alejandrina Saucedo Hernández, informó que la indagatoria se inició de manera interna y “en que en caso de que exista una responsabilidad por parte de los oficiales se procede a dar parte a Asuntos Internos para que sean ellos quienes emitan una sanción”.El viernes pasado un interno se comunicó a la Redacción de El Diario para pedir que se hiciera público la situación que viven en el módulo 17, pues asegurar que los líderes religiosos de ese patio los tienen amenazados con expulsarlos de ese espacio si no se someten a sus creencias religiosas y un comandante que identificaron como William y un capataz de nombre Pedro saben de esta situación y al parecer son quienes hacen las listas y tienen el control para cobrar.El sábado pasado otro reo también habló a la Redacción para informar la misma situación pues aseguran que de ser cambiados a otro módulo su vida corre peligro y sabiendo eso, los “cristianos” del módulo 17 los están obligando a profesar una religión que ellos no comparten.“Somos varios los que queremos hacer esta denuncia, como 15 porque hasta el pastor está involucrado en que nos quieren sacar del módulo para pedirnos dinero y nuestras familias no pueden ayudarnos y uno aquí no puede hacer nada porque nos quieren sacar del módulo para pedirnos más dinero y no queremos ser enviados a otro patio. Además no queremos que nos obliguen a postrarnos e ir a fuerzas al templo. Si lo puede hacer público en su medio y otros medios de comunicación pa (sic) que las autoridades se den cuenta”, indicó un reo que dio su nombre a El Diario pero pidió que no se haga público por miedo a represalias.Los reos también señalaron que para que los “bajaran” del área de Ingresos al módulo 17 pagaron cinco mil pesos y uno de ellos después fue sacado de ese espacio y para regresarlo le pidieron otros dos mil pesos.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.