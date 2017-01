Fuga de aguas negras abre el pavimento

Una fuga de aguas negras destrozó el pavimento en el cruce de las calles Dalias y Bario de la colonia Altavista, por lo que vecinos urgieron a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) acudir a repararla.El derrame brota en esa intersección, donde se juntan una calle pavimentada y otra de terracería, y aunque no se trata de un hundimiento de algún colector o tubería, como inicialmente vecinos reportaron a la descentralizada, ya provocó un hoyanco.En ese punto hay una tubería que capta el agua y la conduce hasta el río Bravo, pero a raíz de las lluvias aumentó el flujo y ya ha dañado gran parte del pavimento, denunció un colono.Expresó que el agua que corre generó baches de hasta 2 metros de diámetro, un peligro para los automovilistas ya que dos vehículos e incluso un camión de la basura han caído ahí.Como señalamiento preventivo, residentes del sector colocaron una llanta inservible justo donde brota el agua.Y aunque autoridades trataron de arreglar la fuga colocando cemento alrededor de la alcantarilla, el trabajo no quedó bien y el flujo continúa, y cuando llueve el agua llega hasta las casas, añadió.El colono, que solicitó no revelar sus datos, pidió que personal de la Junta de Agua acuda a hacer las reparaciones necesarias para poner fin a ese caudal de agua sucia y que no se dañe más el asfalto de la zona.

