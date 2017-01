Por frío, se resguardan en albergue 62 personas

Debido al descenso de la temperatura que se registró ayer en la ciudad, 62 indigentes, entre ellos 10 mujeres, buscaron refugio en el albergue ubicado en la calle 20 de Noviembre, a un costado del Monumento a Benito Juárez.El reporte del sitio meteorológico The Wheather Channel señala que el termómetro marcó ayer una temperatura mínima de cero grados centígrados (39 grados Fahrenheit) siendo que durante la semana se habían registrado temperaturas cálidas.Entre las personas que buscaron refugio anoche se encontraba algunos centroamericanos, norteamericanos y otros más originarios de estados del país, como Oaxaca y Veracruz.El encargado del albergue informó que el horario del mismo es 9:00 pm a 9:00 am y a las personas en condición de calle se les resguarda del frío además de que se les brinda abrigo y comida caliente.Dijo que el lugar tiene una capacidad para 100 personas, pero que en caso de que se supere dicha cantidad o que familias necesiten refugio se prevé utilizar centros comunitarios y gimnasios.Recomendó a la población que reporte a personas que duerman a la intemperie para que sean trasladados a ese refugio.Dijo que la persona que llega al albergue se le hace una revisión médica y en caso de que lo requiera se le canaliza a un hospital para su internamiento.Además en caso de que presente cuadro de intoxicación por alguna droga, no se le permite la estancia y es llevado a Barandilla pero no en calidad de detenido.

